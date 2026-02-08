Mohamed Chouki élu nouveau président du RNI

Mohamed Chouki a été élu, samedi à El Jadida, nouveau président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), succédant à Aziz Akhannouch.



Mohamed Chouki, candidat unique, a été élu lors des travaux du congrès extraordinaire du parti, en recueillant 1.910 voix valides sur un total de 1.933 suffrages exprimés, tandis que les 23 voix restantes ayant été annulées.



Lors de ce congrès, la prolongation du mandat des structures du parti a également été approuvée à la majorité.