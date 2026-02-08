Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le dirham est resté quasi-stable face à l’euro du 29 janvier au 4 février

Dimanche 8 Février 2026

Le dirham est resté quasi-stable face à l’euro du 29 janvier au 4 février
Autres articles
Le dirham est resté quasi-stable face à l’euro et s’est déprécié de 1,3% vis-à-vis du dollar américain durant la semaine du 29 janvier au 4 février 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Au 30 janvier 2026, les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 452,6 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,5% d’une semaine à l’autre et de 22,9% en glissement annuel, précise la même source.

Concernant les interventions de BAM, elles ont totalisé 143,5 MMDH en moyenne quotidienne durant la période du 29 janvier au 4 février 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 50,4 MMDH, des pensions livrées à plus long terme pour 53,3 MMDH, des prêts garantis pour 38,7 MMDH ainsi que des avances à 24 heures pour 1,2 MMDH, rapporte la MAP.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 5,4 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,26% en moyenne.

Lors de l’appel d’offres du 4 février 2026 (date de valeur le 5 février 2026), la Banque a injecté un montant de 60,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Côté Bourse, le MASI s’est replié de 2,7% durant cette période, portant sa contre-performance depuis le début de l’année à 2,1%.

Cette évolution reflète notamment des baisses de 3,4% de l’indice des "Bâtiment et matériaux de construction", de 1,8% pour celui des "Banques", de 4,6% pour les "Mines", de 6,5% pour la "Santé", de 6% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 2,7% pour les "Services de transport".

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d’une semaine à l’autre, de 1,7 MMDH à 2 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".

Libé

Lu 130 fois

Tags : Bank Al-Maghrib, dirham, euro

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe