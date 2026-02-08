Le dirham est resté quasi-stable face à l’euro du 29 janvier au 4 février

Le dirham est resté quasi-stable face à l’euro et s’est déprécié de 1,3% vis-à-vis du dollar américain durant la semaine du 29 janvier au 4 février 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.



Au 30 janvier 2026, les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 452,6 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,5% d’une semaine à l’autre et de 22,9% en glissement annuel, précise la même source.



Concernant les interventions de BAM, elles ont totalisé 143,5 MMDH en moyenne quotidienne durant la période du 29 janvier au 4 février 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 50,4 MMDH, des pensions livrées à plus long terme pour 53,3 MMDH, des prêts garantis pour 38,7 MMDH ainsi que des avances à 24 heures pour 1,2 MMDH, rapporte la MAP.



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 5,4 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,26% en moyenne.



Lors de l’appel d’offres du 4 février 2026 (date de valeur le 5 février 2026), la Banque a injecté un montant de 60,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s’est replié de 2,7% durant cette période, portant sa contre-performance depuis le début de l’année à 2,1%.



Cette évolution reflète notamment des baisses de 3,4% de l’indice des "Bâtiment et matériaux de construction", de 1,8% pour celui des "Banques", de 4,6% pour les "Mines", de 6,5% pour la "Santé", de 6% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 2,7% pour les "Services de transport".



Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d’une semaine à l’autre, de 1,7 MMDH à 2 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".