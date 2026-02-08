L'élargissement et la diversification du partenariat maroco-américain au centre d'une visite de Youssef Amrani au Mississippi

L’élargissement et la diversification du partenariat maroco-américain a été au centre d’entretiens et de réunions de travail tenues cette semaine par l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, avec plusieurs responsables et acteurs économiques dans l’Etat du Mississippi.



Ainsi, à Jackson et à Starkville, M. Amrani s’est notamment entretenu avec le gouverneur de l’Etat du Mississippi, Tate Reeves, et avec le président de la Chambre des représentants de cet Etat du sud des Etats-Unis, Jason White, en présence de plusieurs responsables politiques, économiques et académiques.



La visite intervient dans un contexte marqué par la célébration du 250è anniversaire de l’amitié et de l’alliance historiques entre Rabat et Washington.



Lors de ces échanges, l’ambassadeur a rappelé les fondements politiques du partenariat maroco-américain, renforcé par les récents développements, notamment la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Il a estimé que cette dynamique encourage aujourd’hui un élargissement des champs de coopération vers des secteurs économiques et industriels émergents.



Dans cette perspective, les discussions ont porté sur les opportunités liées aux minéraux critiques, présentés comme un axe de coopération à fort potentiel, dans un contexte international marqué par les enjeux de sécurisation des chaînes d’approvisionnement, de croissance et de création d’emplois.



Les entretiens ont également mis en avant les acquis de la coopération entre le Maroc et le Mississippi dans des domaines tels que l’éducation, l’énergie et l’agrobusiness, ainsi que les perspectives de leur consolidation à travers des projets impliquant les acteurs territoriaux et les milieux d’affaires. De son côté, le gouverneur Reeves a exprimé l’intérêt de son État pour le développement des échanges avec le Royaume, soulignant les atouts logistiques du Mississippi en tant que corridor facilitant les flux fluviaux, ferroviaires et routiers à l’échelle régionale.



Sur le plan académique, la visite a donné lieu à un examen de la coopération universitaire, avec la perspective de la mise à jour de l’accord de partenariat liant l’Université Internationale de Rabat (UIR) à l’Université d’État du Mississippi (MSU).



Le président de la Chambre des représentants du Mississippi a rappelé, à cette occasion, qu’environ 300 étudiants marocains sont inscrits, depuis 2015, dans cette institution, illustrant la dynamique des échanges humains et scientifiques entre les deux parties.



La visite s’est achevée par la participation de M. Amrani, accompagné d’une délégation de l’UIR, à une séance du Sénat de l’État du Mississippi, témoignant ainsi de la volonté commune de consolider le partenariat Maroc-États-Unis en l’inscrivant dans une dynamique plus diversifiée et plus opérationnelle, portée également par les États fédérés américains.



Elle a permis aussi de renforcer les passerelles institutionnelles et sectorielles, en associant les acteurs publics, académiques et économiques autour de perspectives de coopération élargies, confirmant, en somme, que le partenariat maroco-américain se nourrit d’un dialogue continu et de partenariats concrets à tous les niveaux.