CHAN-2024: Grande joie du public marocain après le 3èmesacre de l'équipe nationale

Dimanche 31 Août 2025

Les supporters marocains ont exprimé, samedi à Rabat, leur joie suite au sacre de l'équipe nationale marocaine au Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN-2024). Le public a salué le niveau exceptionnel dont ont fait preuve les joueurs nationaux, qui ont enrichi le palmarès du Maroc avec un troi sième titre dans cette compétition, après ceux de 2018 et 2020.

Dans des déclarations à la MAP, des supporteurs nationaux ont éga lement mis en exergue l'esprit combatif et les performances techniques de haut niveau de l'équipe nationale, dirigée par l'entraîneur local Tarik Sektioui. À cet égard, Ibrahim, fonctionnaire à la retraite (64 ans), a indiqué que ce troisième sacre confirme la prédominance du Royaume sur la scène africaine, relevant que le Maroc a gagné une nouvelle génération de joueurs capables de représenter les couleurs nationales au plus haut niveau.

Dans le même sillage, Mohamed, enseignant retraité (67 ans) a mis en avant le courage et l’esprit combatif des joueurs nationaux ayant donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long du tournoi pour remporter le titre africain, ajoutant que la finale n'a pas été du tout facile face à une équipe malgache bien organisée et tenace.

Dans le même ordre d'idées, Walid (22 ans), étudiant, a souligné que l'équipe marocaine a fait preuve d'une grande force mentale lors d’un match offensif. Il a ajouté que la finale s'était distinguée par un magnifique but du meilleur buteur du tournoi, Oussama Lamlioui (6 buts) qui a décidé le sort du match en fa veur des Lions de l’Atlas.

Pour sa part, Nizar, un jeune élève âgé de 16 ans, a estimé que le sacre des coéquipiers de Mohamed Rabie Hrimat, sacré meilleur joueur du championnat, a été une source de fierté pour tous les Marocains, ajoutant que le championnat a constitué une occasion en or pour les joueurs du championnat national de montrer leur supé riorité.

