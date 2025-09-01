Aguerd à l'OM et Ben Seghir à Leverkusen

A quelques heures de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille (OM) a trouvé un accord avec le club anglais de West Ham pour le transfert du défenseur central marocain Nayef Aguerd, rapportaient lundi plusieurs médias français.



Agé de 29 ans, l’international marocain (55 sélections, 2 buts) doit s’engager avec le club phocéen pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030, selon la même source, précisant que le montant du transfert est estimé entre 21 et 23 millions d’euros, bonus inclus.



Aguerd, qui connaît bien la Ligue 1 pour être déjà passé par Rennes et Dijon avant de rejoindre West Ham, apportera son expérience alors que l’OM cherche à renforcer une défense en difficulté depuis le début de saison, souligne-t-on.



Patron défensif dans l’âme, central gaucher fiable et fort de son expérience en Premier League avec West Ham et en Liga la saison dernière (Real Sociedad), son arrivée pourrait stabiliser une arrière-garde marseillaise qui peine à trouver son équilibre, écrit la presse hexagonale.



L’international marocain, pur produit de l'Académie Mohammed VI de football à Rabat, va rejoindre dans la citée phocéenne son coéquipier Emerson, autre récente recrue marseillaise en provenance des Hammers.



Par ailleurs, le club de football allemand, Bayer 04 Leverkusen, a annoncé dimanche avoir recruté l’international marocain, Eliesse Ben Seghir (20 ans), pour cinq saisons jusqu’en 2030.

Après deux saisons et demie avec le club français de l’AS Monaco, Ben Seghir va entamer une nouvelle expérience dans une culture footballistique différente.



"La Bundesliga est très différente de la Ligue 1. C'est particulièrement passionnant et j'ai hâte de la découvrir", a-t-il déclaré, cité dans un communiqué du Bayer Leverkusen, club fondé en 1904 et auteur d’un doublé lors de la saison 2023-2024.



Pour le directeur sportif du club allemand, Ben Seghir est "un technicien de premier plan, créatif et intelligent dans ses dribbles, avec des passes précises et ouvertes". Il s’est dit convaincu que l’international marocaine allait apporter un plus à l’animation offensive de son équipe.



"Eliesse peut jouer sur les ailes, mais aussi dans l'axe. Il est imprévisible et constitue un renfort de choix pour notre équipe. Nous pouvons nous réjouir de le voir jouer pour le Bayer 04", a ajouté le responsable.



Formé à l'AS Monaco de 2020 à 2022 avant d'y passer professionnel début 2023, Ben Seghir arrive à Leverkusen dans un effectif en profonde mutation, puisque le Bayer Leverkusen a perdu la moitié de son effectif de base (Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli).



Il y a lieu de signaler que le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne 2024 et vice-champion 2025, s'est séparé de son entraîneur, le Néerlandais Erik ten Hag (55 ans), après seulement deux journées de Bundesliga, a annoncé le club de la périphérie de Cologne, lundi dans un communiqué.



Erik ten Hag avait été nommé fin mai pour succéder à l'Espagnol Xabi Alonso, parti au Real Madrid après presque trois saisons à succès au Bayer 04, mettant notamment fin en 2024 à onze sacres consécutifs du Bayern en championnat.