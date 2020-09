Abusivement discriminatoire. La loi instituant le régime des pensions civiles lèse considérablement la femme

La loi n°011.71 instituant le régime des pensions civiles est-elle discriminatoire ? « Oui », répond sans détour Leila Amili, présidente de l’Association mains libres (AML). Selon elle, ce texte de loi consacre une discrimination directe et explicite à l’encontre des femmes fonctionnaires au niveau du versement des pensions de retraite.



« La femme fonctionnaire n’est pas traitée sur un même pied que l’homme fonctionnaire alors qu’elle contribue au financement des caisses de retraite au même titre que ses collègues hommes. En effet, malgré les retenues sur leurs salaires, le mari et les enfants de cette femme ne peuvent pas bénéficier de ce qui a été retenu en cas de décès contrairement à la famille du fonctionnaire décédé», nous a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : « Ceci d’autant plus qu’en cas de décès de la femme fonctionnaire, son mari n’a le droit de toucher la pension de sa femme décédée que s’il atteint l’âge de la retraite pour le simple fait que la femme n’est pas chargée de subvenir aux besoins de la famille ».



Autre anomalie relevée par la présidente de l’AML et non des moindres, la femme fonctionnaire est privée de son droit à la retraite de son mari en cas de deuxième mariage, alors que l’homme fonctionnaire garde la moitié du salaire de sa femme fonctionnaire décédée qu’il soit remarié ou pas. « Il faut souligner également qu’en cas de décès de l’homme fonctionnaire, des prestations sont octroyées directement à sa veuve et ses enfants ainsi qu’à ses parents au cas où c’est lui qui les prend en charge. A l’inverse, dans le cas du décès d’une femme fonctionnaire, il y a seulement versement des indemnités de décès à qui de droit et non d’une pension mensuelle comme c’est stipulé pour les hommes. Bref nous sommes devant un texte injuste et discriminant qui manque de clarté», nous a-t-elle précisé. Pourtant, une question demeure : si cette loi est jugée discriminatoire, pourquoi n’y at-il pas eu de revendications appelant à sa révision ? Autrement dit, pourquoi a-t-on attendu jusqu’en 2020 pour exiger la réforme d’une loi qui a 49 ans aujourd’hui ? « Le débat sur cette loi s’inscrit dans le cadre des sujets tabous et dérangeants. En effet, nous avons évoqué ce sujet à plusieurs reprises, mais nous nous sommes trouvés face à un mur de silence. Plusieurs ministres nous ont promis des réponses et nous ont fait des promesses, mais, aucun d’entre eux n’a honoré ses engagements », nous a répondu Leila Amili. Et d’ajouter : « Il y a eu aussi la proposition de loi présentée en 2019 par le groupe du Mouvement populaire au Parlement dans l’objectif d’instaurer l’égalité entre l’homme et la femme fonctionnaire en matière de retraite de réversion. Mais, malheureusement, cette proposition n’a pas été retenue. Aujourd’hui, nous croyons qu’il est temps de relancer le débat et de plaider pour une révision de ladite loi, notamment ses articles 35 et 37 qu’on trouve ambigus et confus. Nous sommes convaincus que le contexte actuel du pays ne permet pas ce genre de discriminations. D’autant que notre Constitution consacre la jouissance par les femmes des droits et libertés politiques, économiques, sociaux, civiques et environnementaux. Elle réitère dans son préambule l'interdiction de toutes les formes de discriminations ainsi que la suprématie des instruments internationaux. Ses articles 19 et 164 ont aussi affirmé "le principe de parité. ». Pour les militants de l’AML, cette révision vise à instaurer un système unique au service des femmes et des hommes fonctionnaires et de leurs ayants droits. A ce propos, ils estiment qu’en cas de décès du conjoint, sa femme doit percevoir la totalité de sa pension de retraite ainsi que les autres avantages (couverture sociale…). Idem dans le cas inverse, ils exigent que le conjoint touche également la totalité de la pension de l’épouse décédée entre autres avantages. En outre, ils revendiquent que la veuve jouisse de son droit à la pension du mari décédé malgré son deuxième mariage.



Hassan Bentaleb