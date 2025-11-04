XIX Congrès Mondial de l’Eau : Pour repenser l’avenir de l’eau à Marrakech

Le Ministère de l’Équipement et de l’Eau du Royaume du Maroc et l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA) annoncent l’avancement de la préparation du XIX Congrès Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Marrakech du 1er au 5 décembre 2025, sous le Haut Patronage de Sa Majeste le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.



Placée sous le thème « L’eau dans un monde qui change : innovation et adaptation », cette édition réunira plus de 1 500 participants venus du monde entier : décideurs, experts, chercheurs, acteurs des secteurs privé et public et représentants de la société civile.



Alors que le changement climatique, la croissance démographique et les mutations technologiques transforment nos sociétés, le Congrès constituera une plateforme stratégique de dialogue, de coopération et d’innovation pour accélérer les progrès vers une gestion durable et résiliente des ressources en eau.



Ce Congrès proposera :



• 4 panels de haut niveau et une table ronde ministérielle ;

• Plus de 140 sessions techniques animées par des experts internationaux ;

• Des centaines de présentations scientifiques et de posters ;

• Des événements parallèles et expositions présentant les technologies et projets hydriques les plus innovants ;

• Des visites culturelles et techniques illustrant les réalisations du Maroc en matière de gestion de l’eau.



L’événement se conclura par la Déclaration de Marrakech, un appel collectif réunissant décideurs, scientifiques et praticiens pour renforcer le lien entre science, politique et action, et accélérer la mobilisation mondiale autour des défis de l’eau.



A ce propos, Nizar Baraka, Ministre de l’Équipement et de l’Eau du Royaume du Maroc, a déclaré : « Alors que le changement climatique s’intensifie et que les ressources hydriques sont de plus en plus sollicitées, la XIXe édition du Congrès Mondial de l’Eau, placée sous le thème “L’eau dans un monde qui change : innovation et adaptation”, offre une plateforme exceptionnelle pour des échanges dynamiques, des apprentissages enrichissants et une contribution active aux initiatives mondiales visant la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l’ODD 6 : Eau propre et assainissement. »



Quant au Pr. Yuanyuan Li, Président de l’IWRA, il a souligné : « Depuis plus de cinq décennies, l’IWRA œuvre à rapprocher la science, la politique et la pratique afin de stimuler l’innovation et les progrès dans le domaine de l’eau et du développement durable. Après le succès du XVIIIe Congrès à Pékin, nous sommes ravis d’organiser la XIXe édition à Marrakech – un retour au Maroc attendu depuis 1991. »