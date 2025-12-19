Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Les dépôts auprès des banques en hausse de 7,1% à fin octobre

Vendredi 19 Décembre 2025

Les dépôts auprès des banques en hausse de 7,1% à fin octobre
Autres articles
Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.299 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, en progression annuelle de 7,1%, selon le récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages ont, pour leur part, atteint 959,3 MMDH, en hausse de 6,6% sur un an, dont 219 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise BAM.
 
De leur côté, les dépôts des entreprises non financières privées se sont élevés à 234 MMDH, enregistrant une progression annuelle de 10,4%, ajoute la même source.

S’agissant du taux de rémunération des dépôts à terme, ceux à six mois ont augmenté de 21 points de base pour s’établir à 2,78%, tandis que ceux à douze mois ont progressé de 23 points de base à 2,71% à fin octobre.

Quant au taux minimum de rémunération des comptes d’épargne, il a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, en baisse de 30 points de base par rapport au semestre précédent.

Libé

Lu 21 fois

Tags : 1% à fin octobre, dépôts auprès des banques en hausse de 7

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe