Les dépôts auprès des banques en hausse de 7,1% à fin octobre

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.299 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, en progression annuelle de 7,1%, selon le récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM).



Les dépôts des ménages ont, pour leur part, atteint 959,3 MMDH, en hausse de 6,6% sur un an, dont 219 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise BAM.



De leur côté, les dépôts des entreprises non financières privées se sont élevés à 234 MMDH, enregistrant une progression annuelle de 10,4%, ajoute la même source.



S’agissant du taux de rémunération des dépôts à terme, ceux à six mois ont augmenté de 21 points de base pour s’établir à 2,78%, tandis que ceux à douze mois ont progressé de 23 points de base à 2,71% à fin octobre.



Quant au taux minimum de rémunération des comptes d’épargne, il a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, en baisse de 30 points de base par rapport au semestre précédent.