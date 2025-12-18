Abdelmajid Sebbata en lice pour le Prix international de la fiction arabe 2026

Warrick Stock



Warrick Stock, un célèbre DJ sud-africain, a été abattu par balle, mardi après-midi en plein centre-ville de Johannesburg, par trois individus qui sont activement recherchés par la police.



Stock (40 ans), alias DJ Warras, a été approché, au moment où il sortait de sa voiture, par trois suspects inconnus qui ont ouvert le feu avant de prendre la fuite à pied.

"Le mobile du meurtre est actuellement inconnu. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, et l’enquête est en cours", a déclaré Tintswalo Sibeko, porte-parole de la police centrale de Johannesburg.



L’industrie du divertissement sud-africaine, les médias et les fans à travers le pays ont réagi avec choc et stupeur à la mort tragique de l’artiste.

Le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, s’est dit en colère et attristé par cette perte.



"En effet, DJ Warras a été tué. Il disait sa vérité sans peur ni faveur (…) Il était un exemple pur de ce que nous devrions être", a déclaré le ministre.

Né à Durban, DJ Warras était une figure centrale du divertissement, célèbre comme animateur de radio, DJ et présentateur de télévision et reconnu pour son style énergique et son charisme médiatique.



Connu pour ses commentaires francs et parfois controversés, il s’est aussi aventuré, parallèlement à sa carrière d’artiste où il a joué un rôle clé dans le hip-hop sud-africain contemporain, dans le monde des podcasts et de la sécurité VIP.