Mohamed Salem Cherkaoui : L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a financé des projets d'une valeur de huit millions de dollars en 2025

S’exprimant lors d’une rencontre consacrée à la présentation du bilan des activités de l’Agence au titre de l’année 2025 et de son plan d’action pour 2026, M. Cherkaoui a précisé que le budget des projets mis en œuvre à Al-Qods s’est élevé à 6,5 millions de dollars, répartis entre les secteurs de l’aide sociale et du développement humain.
Ces projets, a-t-il expliqué, interviennent dans un contexte marqué par les répercussions humanitaires, sociales et économiques de la guerre à Gaza, outre la situation économique difficile que connaît la ville d’Al-Qods en raison d’un environnement sécuritaire fragile.
Dans ce cadre, M. Cherkaoui a indiqué que l’Agence s’est engagée dans la campagne de mobilisation nationale lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de l’aide à Gaza, à travers l’allocation d’un budget de 1,5 million de dollars destiné à la mise en œuvre d’opérations de secours dans la bande.
Concernant l’année 2026, il a fait savoir que l’Agence aspire à surmonter la crise de financement, à poursuivre sa réforme administrative et à mettre en œuvre sa stratégie numérique (2024–2027), en vue de rationaliser les ressources, d’améliorer l’efficacité des programmes et projets, et de continuer à apporter le soutien possible aux populations palestiniennes.
La rencontre a été marquée par la participation du directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie arabe d’Al-Qods, Louay Al Husseini, qui a présenté un exposé sur l’action de la Chambre dans le cadre de son partenariat avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ainsi que de la présidente de l’Association des femmes d’affaires de Palestine (ASALA), Raja Rantissi, qui a mis en lumière les programmes et initiatives de l’Association en faveur du soutien à l’initiative économique et de l’autonomisation des femmes, en parallèle aux efforts de dynamisation de l’économie palestinienne à Al-Qods.