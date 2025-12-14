Le Premier secrétaire : Cette session représente une étape décisive dans le processus de rénovation organisationnelle lancé depuis la tenue des congrès provinciaux et la structuration des secteurs nationaux

Mustapha Ajjab à la tête du Conseil national
Cette étape décisive, qui fait suite au 12e Congrès national tenu à Bouznika en octobre 2025, scelle un renouveau organisationnel sous la houlette de Driss Lachguar, réélu lors de ce Congrès pour un nouveau mandat.
Driss LachguarAu début de cette rencontre, le Premier secrétaire de l’USFP a prononcé une allocution dans laquelle il a rendu un vibrant hommage à Habib El Malki, ancien président du Conseil national, absent pour des raisons de santé. Il a salué son rôle historique au sein du parti de la Rose.
L’esprit collectif a permis au parti de la Rose de consolider sa position de force politique active et influente sur la scène nationale
Selon Driss Lachguar, Habib El Malki a toujours fait preuve de sagesse et de dévouement au service de son parti et de son pays.
« Je regrette son absence forcée et je lui souhaite un prompt rétablissement», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le dirigeant ittihadi a assuré que cette session représente une étape décisive dans le processus de rénovation organisationnelle lancé depuis la tenue des congrès provinciaux et la structuration des secteurs nationaux jusqu'à la tenue du 12e Congrès.
Pour le Premier secrétaire, l’USFP a vécu une véritable «épopée organisationnelle» durant cette période, qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire du Congrès extraordinaire de 1975. Ce qui distingue particulièrement cette phase, a-t-il insisté, c'est la redécouverte des valeurs de la «famille ittihadie» dans ses dimensions unitaire et démocratique: un équilibre entre divergences et consensus, compétition légitime et abnégation.
Il a tenu à préciser que c'est cet esprit collectif qui a permis au parti de la Rose de consolider sa position de force politique active et influente sur la scène nationale, et d'être en mesure de relever les défis à venir.
Driss Lachguar«Vous m'avez confié une responsabilité majeure dans le parachèvement des organes du parti. Compte tenu de l'ampleur de cette responsabilité, je vous présente par avance mes excuses, car j'ai pris du temps -peut-être plus long que prévu- pour réfléchir et méditer avant de procéder au choix et à la proposition, soucieux de remplir pleinement cette tâche essentielle via un examen et une délibération approfondis», a tenu à préciser Driss Lachguar.
Par la suite, il a proposé des listes pour parachever la composition des organes du parti. En effet, les statuts lui permettent d'ajouter jusqu'à 10% des membres élus au Conseil national conformément à l’article 46, une proportion jugée insuffisante face à la richesse des compétences au sein de l'USFP. Il a veillé à sélectionner des profils à même d’apporter une valeur ajoutée, et d'accompagner les mutations scientifiques et technologiques pour moderniser les outils d’action du parti.
Concernant la Commission nationale d'arbitrage et d'éthique, la Commission de contrôle de la finance, de l’administration et des biens du parti, ou encore les présidents et rapporteurs des commissions permanentes nationales, les choix des membres de ces organes ont privilégié la compétence, la richesse des expériences, l'indépendance et l'intégrité.
Mustapha Ajjab à la tête du Conseil nationalLa tâche la plus ardue, selon Driss Lachguar, a été la proposition des membres du Bureau politique, marquée par trois contraintes majeures : la réduction du nombre recommandée par les congressistes, la préparation des prochaines échéances électorales, et le renouvellement générationnel tout en préservant la continuité. Les choix, a-t-il affirmé, visent notamment l'efficacité au service du parti.
Par la suite les membres du Conseil national ont approuvé à l’unanimité toutes les listes proposées par le Premier secrétaire. Il s’agit des listes des membres du Bureau politique et des secrétaires nationaux chargés de mission au sein de celui-ci, des membres de la Commission nationale d'arbitrage et d'éthique, de la Commission de contrôle de la finance, de l’administration et des biens du parti, ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions permanentes nationales.
Sur proposition également de Driss Lachguar, l’avocat Mohammed Ajjab a été élu président du Conseil national de l’USFP succédant à Habib El Malki.
Ainsi, l’USFP parachève la composition de ses instances dirigeantes et clôt un cycle décisif, renforçant son unité et sa capacité à incarner les aspirations des citoyens à un Maroc prospère, démocratique et équitable.
Mourad Tabet
1- Ahmed Moufid.
2- Achraf Hasnaoui.
3- Salek El Moussaoui.
4- Cherkaoui Znaidi.
5- Mokhtar Rachdi.
6- El Mehdi El Alaoui.
7- El Mehdi El Fatmi.
8- Imane Razi.
9- Badiaa Radi.
10- Hamid Kejji.
11- Khadija Guenin.
12- Rajaa El Bakkali.
13- Said Baaziz.
14- Sabrine El Moussaoui.
15- Aicha Zekri.
16- Abdellah Amghar.
17- Atika Jebrou.
18- Omar Anan.
19- Ghassane Amersal.
20- Fedoua Rajouani.
21- Fadi Wakili.
22- El Houriga Fouzia.
23- Karim Sbai.
24-Kamal Hachoumi.
25- Latifa Cherif.
26- Mohammed Assouali.
27- Mohammed Gouddan.
28- Mohammed Mellal.
29- Marouane Rachdi.
30- Marouane Amama.
31- Mustapha El Moutawakil.
32- Manal Tekkal.
33- Nabil Nouri.
Liste des secrétaires nationaux au Bureau politique classés selon les domaines de responsabilité :
Tableau