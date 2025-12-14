Le Premier secrétaire : Cette session représente une étape décisive dans le processus de rénovation organisationnelle lancé depuis la tenue des congrès provinciaux et la structuration des secteurs nationaux

Driss Lachguar

Dans un moment clé de son histoire militante, l'USFP a parachevé la restructuration de ses instances dirigeantes lors de la première session du Conseil national tenue samedi 13 décembre 2025 via les plateformes régionales pour permettre à tous les membres du Conseil national d’y prendre part.Cette étape décisive, qui fait suite au 12e Congrès national tenu à Bouznika en octobre 2025, scelle un renouveau organisationnel sous la houlette de Driss Lachguar, réélu lors de ce Congrès pour un nouveau mandat.Au début de cette rencontre, le Premier secrétaire de l’USFP a prononcé une allocution dans laquelle il a rendu un vibrant hommage à Habib El Malki, ancien président du Conseil national, absent pour des raisons de santé. Il a salué son rôle historique au sein du parti de la Rose.Selon Driss Lachguar, Habib El Malki a toujours fait preuve de sagesse et de dévouement au service de son parti et de son pays.« Je regrette son absence forcée et je lui souhaite un prompt rétablissement», a-t-il ajouté.Par ailleurs, le dirigeant ittihadi a assuré que cette session représente une étape décisive dans le processus de rénovation organisationnelle lancé depuis la tenue des congrès provinciaux et la structuration des secteurs nationaux jusqu'à la tenue du 12e Congrès.Pour le Premier secrétaire, l’USFP a vécu une véritable «épopée organisationnelle» durant cette période, qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire du Congrès extraordinaire de 1975. Ce qui distingue particulièrement cette phase, a-t-il insisté, c'est la redécouverte des valeurs de la «famille ittihadie» dans ses dimensions unitaire et démocratique: un équilibre entre divergences et consensus, compétition légitime et abnégation.Il a tenu à préciser que c'est cet esprit collectif qui a permis au parti de la Rose de consolider sa position de force politique active et influente sur la scène nationale, et d'être en mesure de relever les défis à venir.«Vous m'avez confié une responsabilité majeure dans le parachèvement des organes du parti. Compte tenu de l'ampleur de cette responsabilité, je vous présente par avance mes excuses, car j'ai pris du temps -peut-être plus long que prévu- pour réfléchir et méditer avant de procéder au choix et à la proposition, soucieux de remplir pleinement cette tâche essentielle via un examen et une délibération approfondis», a tenu à préciser Driss Lachguar.Par la suite, il a proposé des listes pour parachever la composition des organes du parti. En effet, les statuts lui permettent d'ajouter jusqu'à 10% des membres élus au Conseil national conformément à l’article 46, une proportion jugée insuffisante face à la richesse des compétences au sein de l'USFP. Il a veillé à sélectionner des profils à même d’apporter une valeur ajoutée, et d'accompagner les mutations scientifiques et technologiques pour moderniser les outils d’action du parti.Concernant la Commission nationale d'arbitrage et d'éthique, la Commission de contrôle de la finance, de l’administration et des biens du parti, ou encore les présidents et rapporteurs des commissions permanentes nationales, les choix des membres de ces organes ont privilégié la compétence, la richesse des expériences, l'indépendance et l'intégrité.