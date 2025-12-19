Le modèle marocain de pluralisme et de vivre-ensemble célébré à Washington à l’occasion de la Hanoukka

Le modèle marocain unique de pluralisme et de vivre-ensemble a été mis en lumière, jeudi soir à Washington, à l’occasion d’une brillante réception organisée par l’ambassade du Maroc en célébration de la fête juive de Hanoukka.



Cette célébration aux couleurs du vivre-ensemble marocain a été marquée par la présence de plusieurs personnalités de la communauté juive marocaine aux Etats-Unis, de hauts responsables de l’administration américaine, du Congrès, du Département d’Etat et de plusieurs diplomates accrédités dans la capitale fédérale.



Cet événement s’est voulu ainsi un moment de communion et de partage, rendant hommage à un héritage singulier du Royaume où la pluralité n’a jamais été source de division, mais un socle d’équilibre, de respect et d’harmonie.



A cette occasion, le rabbin Rabbi Soussan, d’origine marocaine, a élevé des prières pour préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI et pour combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR la Princesse Lalla Khadija, SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.



Accueillant les nombreux convives, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a souligné que l’organisation de cette célébration au sein de l’ambassade du Royaume relève d’un geste à la fois naturel et profondément ancré dans l’âme de la nation marocaine.



A cet égard, il a rappelé que le Maroc est une terre où les croyances se sont toujours rencontrées sans s’effacer, et où la différence n’a jamais été perçue comme un facteur de division, mais comme une richesse complémentaire participant à une même destinée nationale.



"Au Maroc, l’unité n’a jamais exigé l’uniformité. Elle s’est construite dans la reconnaissance de l’autre, dans le respect des chemins spirituels et dans une confiance profonde en la dignité humaine", a-t-il ajouté.



M. Amrani a aussi rappelé que pendant des siècles, Musulmans, Juifs et Chrétiens ont cohabité non pas comme des communautés distinctes, mais comme les éléments d'un même tissu national, unis par le respect mutuel, une profonde affection et un destin commun.



"Cette tradition de coexistence est aujourd'hui perpétuée, protégée et incarnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine", a-t-il dit, soulignant que la composante hébraïque fait partie intégrante de l’identité marocaine et de la mémoire collective du Royaume.