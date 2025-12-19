La cérémonie des Oscars sera diffusée en exclusivité sur YouTube à partir de 2029

Les Oscars seront diffusés en exclusivité sur la plateforme YouTube à compter de 2029, a annoncé mercredi l’Académie des arts et des sciences du cinéma, organisatrice à Hollywood de cette prestigieuse cérémonie de récompenses du septième art.



Dans un communiqué, l’Académie a précisé que la cérémonie des Oscars sera transférée sur YouTube dans le cadre d’un accord d’exclusivité de cinq ans, qui prendra effet à partir de la 101e édition en 2029, mettant ainsi fin à une diffusion continue sur la chaîne américaine ABC entamée en 1976.



"Nous sommes ravis d'entamer un partenariat mondial multidimensionnel avec YouTube comme futur hébergeur des Oscars et de notre programmation", ont indiqué le directeur général de l'Académie des Oscars, Bill Kramer, et sa présidente Lynette Howell Taylor, cités dans le communiqué.

Ce partenariat permettra "d’élargir l’accès aux travaux de l’Académie au plus large public possible à travers le monde", ont-ils ajouté.



En optant pour YouTube comme nouveau partenaire de diffusion, l’Académie s’inscrit résolument dans l’évolution des usages médiatiques.

Cette décision répond à une transformation profonde des habitudes de consommation, les téléspectateurs, et plus particulièrement les jeunes générations, privilégiant désormais le visionnage de contenus en ligne.



Cette réorientation stratégique intervient alors que l’audience des Oscars connaît, depuis une décennie, un net recul. Si la cérémonie, qui réunit chaque année les plus grandes figures d’Hollywood, attire encore en moyenne près de 20 millions de téléspectateurs américains, ainsi que des millions d’autres à travers le monde, ce chiffre demeure sensiblement inférieur aux quelque 40 millions de personnes qui la suivaient il y a une dizaine d’années.