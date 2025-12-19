Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif célébrant le centenaire du notariat au Maroc

-
La cérémonie de dévoilement de cette émission spéciale s’est tenue dernièrement à Rabat, en présence d’Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, et de Maître Adil El Bitar, président du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc.
À travers cette émission philatélique, Barid Al-Maghrib rend hommage au rôle essentiel des notaires dans la consolidation de la confiance, la sécurisation des transactions et la préservation des droits.
Cette émission met en lumière, à travers une composition graphique harmonieuse, les symboles marquants de ce centenaire. La charte commémorative, placée au centre, est associée au logo du centenaire et à la carte du Maroc.
L’ensemble est enrichi de représentations de monuments emblématiques de Rabat, témoignant de la mémoire collective et du rôle historique des institutions nationales. La Tour Mohammed VI, symbole de modernité, illustre quant à elle l’ouverture de la profession notariale vers la transformation technologique et l’innovation.