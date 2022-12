Walid Regragui S.M le Roi accorde un intérêt particulier au développement du football au Maroc

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé, mardi, que S.M le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier au développement du football au Maroc.



"S.M le Roi Mohammed VI a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc", a indiqué Regragui, lors de la conférence de presse d'avant-match de demi-finale du Mondial-2022.



Il a ajouté que le rayonnement du football marocain est le résultat de l’attention particulière et permanente dont le Souverain ne cesse d'entourer le football national, louant la vision clairvoyante de S.M le Roi pour le développement du secteur du sport en général et du football en particulier.



Regragui a également évoqué la création de l’Académie Mohammed VI de football "qui fait partie du projet Royal", notant que cette académie a formé des joueurs talentueux qui évoluent actuellement dans l’équipe nationale, à savoir Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Reda Tagnaouti et Nayef Aguerd.



Il ajouté que S.M le Roi "a mis les moyens dans les installations sportives au Maroc, avec la création de beaucoup de stades et de terrains d’entraînement", afin de développer le football national.



Et de poursuive que l’exploit réalisé par la sélection nationale lors de la Coupe du monde, montre que le football marocain progresse considérablement.



La demi-finale entre le Maroc et la France devait se jouer mercredi en nocturne au stade El Beyt à Al Khor.

En quart de finale, le Maroc a éliminé le Portugal (1-0), alors que la France a poinçonné son ticket au détriment de l’Angleterre (2-1).