Vague de froid à Fès-Meknès : 4.952 familles bénéficient d'aides de la Fondation Mohammed V pour la solidarité

4.952 familles de la région de Fès-Meknès ont bénéficié, lundi, de l’opération ''Grand Froid'', menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en application des Hautes Instructions Royales visant à apporter aide et assistance aux populations touchées par la forte baisse des températures.



Ces familles sont réparties entre les provinces d’El Hajeb (594 bénéficiaires issus de 19 douars dans 5 communes territoriales), Taounate (920 bénéficiaires dans la commune d’Ouedka au niveau de deux douars), Taza (941 familles dans trois communes territoriales couvrant 30 douars), tandis que des aides ont été apportées à 1.397 familles dans la province de Boulemane, issues de 5 communes territoriales réparties sur 19 douars.



Des opérations de distribution des aides ont ainsi été menées, lundi, dans les provinces d’El Hajeb (communes d’Aït Naâmane et Tamchacht), de Taza (Bouiblane, Maghraoua et Tazarin) et de Taounate (commune d’Ouedka), au moment où d'autres se poursuivaient à un rythme soutenu dans les provinces de Sefrou et de Boulemane.



Cette initiative est supervisée par des équipes de terrain mobilisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, comprenant des cadres relevant de la Direction générale des services sociaux des Forces Armées Royales, dans le cadre d’un effort logistique et humain continu visant à assurer sa réussite.



Plusieurs bénéficiaires ont exprimé, à cette occasion, leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ce geste Royal généreux. Ils ont également salué les efforts déployés par la Fondation et l’ensemble des intervenants pour alléger les souffrances des populations face aux conditions climatiques difficiles que connaît la région.



Selon des données communiquées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, relayées par la directrice de la communication de la Fondation, Sanaa Dardikh, le nombre total de familles bénéficiaires de l’opération de lutte contre le froid intense, menée en exécution des Hautes Instructions Royales, a atteint jusqu’à présent, au niveau national, 56.920 familles, issues de 1.316 douars relevant de 110 communes territoriales, dans 21 provinces.



Cette initiative, mise en œuvre en étroite coordination avec le ministère de l’Intérieur, s’inscrit dans le cadre d’un programme couvrant 28 provinces connaissant une forte baisse des températures, et cible près de 73.000 familles.