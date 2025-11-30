Une délégation parlementaire marocaine au Forum de l’AP-UpM et au Sommet des présidents de parlements

Une délégation parlementaire marocaine a pris part, samedi au Caire, aux travaux du Forum de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM) et du Sommet des présidents de parlements, tenus sous le thème "renforcement de la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée et relance du processus de Barcelone à l’occasion de son 30è anniversaire".



Conduite par le vice-président de la Chambre des représentants, Abdelmajid Fassi Fihri, la délégation marocaine comprenait plusieurs membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.



Le forum de l'AP-UpM, le sommet des présidents des parlements et les réunions y afférentes ont examiné les différents moyens susceptibles de renforcer la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée à l’occasion du trentième anniversaire du lancement du processus de Barcelone.



Intervenant à cette occasion, M. Fassi Fihri a relevé que le renforcement du dialogue et de la paix et le raffermissement des liens entre les peuples et les pays du pourtour méditerranéen constituent la pierre angulaire pour l’édification d’un avenir commun basé sur la coopération et l'intégration.



Et de poursuivre que les travaux de cette réunion sont de nature à contribuer à la promotion des opportunités pour un développement économique équitable, fondé sur la coopération et la complémentarité des économies de la région, et ancré dans le respect de l'environnement et de la justice sociale, à même de lui permettre d’être un développement créateur de richesse et d'emplois, tout en soutenant les initiatives des jeunes et leurs aspirations.



Tout en rappelant les trente années écoulées dans le cadre d’une étape géopolitique porteuse d’espoir, marquée par l'amorce d'une dynamique positive et les avancées réalisées dans le conflit du Moyen-Orient, aboutissant à la Conférence de Madrid et aux Accords d'Oslo, il a souligné que ce contexte avait encouragé plusieurs institutions parlementaires méditerranéennes à établir une coopération parlementaire euro-méditerranéenne à même de soutenir le processus de paix.



M. Fassi Fihri a, dans la foulée, souligné que l'institutionnalisation de cette dynamique parlementaire et sa transformation en un mécanisme permanent de dialogue et de concertation ont érigé l'action parlementaire méditerranéenne en une voix de sagesse et de paix en temps des différends, et en une plateforme de coopération et d'écoute face à la montée de l'extrémisme et des conflits.



Cette démarche tient compte également des dimensions culturelles et scientifiques, lesquelles ont donné lieu à des initiatives importantes, telles que l'Université euro-méditerranéenne de Fès et la Fondation Anna Lindh en Alexandrie, a-t-il enchaîné.



M. Fassi Fihri n’a pas manqué de souligner que la région méditerranéenne est confrontée actuellement à des défis grandissants, dont une part importante provienne de l'extérieur de ses frontières géographiques, plaidant en faveur d’efforts méditerranéens concertés et d'une coopération régionale bilatérale et multilatérale renforcée afin de formuler des réponses collectives efficaces et novatrices pour relever ces défis communs.



De son côté, le vice- président de la Chambre des Conseillers, Yahfadouh Ben M’Barek a insisté sur la nécessité d’ériger l'action parlementaire conjointe entre les deux rives de la Méditerranée en un véritable partenariat, notamment dans le domaine économique, afin de relever les défis communs et de parvenir au développement et à la stabilité dans la région.



Il a estimé que le choix du thème « Renforcer la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée » reflète une prise de conscience stratégique de la nécessité de passer d'une logique de dialogue politique à celle d'un véritable partenariat économique, apte à répondre aux défis partagés et à créer de nouvelles perspectives de croissance et de développement.



Il a affirmé que l'économie demeure le pilier fondamental, le pont de confiance entre les peuples et la véritable garantie d'une stabilité et d'une paix durables.



M. Ben M’Barek a rappelé que depuis sa création en tant que cadre institutionnel de coopération et de dialogue entre les parlements des Etats membres, l’Assemblée parlementaire de l’UpM a joué un rôle essentiel, notant que cette réunion intervient pour célébrer le 30e anniversaire du lancement du Processus de Barcelone en 1995, qui avait constitué un tournant historique dans les relations euro-méditerranéennes, en instaurant une vision fondée sur la paix, le développement partagé et le dialogue interculturel.



Dans la même lignée, il a souligné l'importance de raviver cet esprit fondateur dans un cadre renouvelé, à même de répondre aux défis du 21è siècle, estimant que la coopération économique euro-méditerranéenne n'est pas un simple choix politique, mais un impératif stratégique et de développement.



M. Ben M’Barek a plaidé en faveur de la mise en place d'un partenariat réaliste et équitable, fondé sur l'investissement dans les énergies renouvelables et la transition énergétique, la promotion d’une complémentarité productive dans les secteurs stratégiques, la modernisation des réseaux de transport, d'énergie et de connectivité numérique, ainsi que la stimulation de l'investissement privé et le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), avec un focus sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, ainsi que sur l'investissement dans l'éducation et la recherche scientifique.



Il a également salué le contenu du Nouveau Pacte pour la Méditerranée, lancée par la Commission européenne et le Haut Représentant de l'Union, en tant que cadre stratégique pour la construction d'un espace méditerranéen cohérent, prospère et sûr.



M. Ben M’Barek a, dans ce sens, plaidé en faveur de la mise en place d’un partenariat plus approfondi et plus équilibré, fondé sur la confiance, le partage des responsabilités et les intérêts mutuels, soulignant que le 30e anniversaire du Processus de Barcelone devrait marquer un tournant vers un partenariat euro-méditerranéen renouvelé, répondant aux aspirations des peuples et bâtissant une économie méditerranéenne juste et durable.



Le président de la Chambre des Représentants égyptienne, Hanafy Ali Gebaly, a, quant à lui, relevé que "le Processus de Barcelone, dont nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire, a constitué une étape historique et une pierre angulaire du partenariat euro-méditerranéen, le plaçant parmi les modèles internationaux les plus importants pour parvenir à une coopération régionale globale".



Il a fait savoir que cette réunion représente une véritable opportunité de faire le point sur les progrès du Partenariat euro-méditerranéen, d'évaluer les réalisations accomplies et d'aborder avec réalisme et courage les défis auxquels est confrontée la région euro-méditerranéenne, considérée comme un seul espace civilisationnel aux destins indissociables.



M. Gebaly n’a pas manqué d’insister sur le fait que ce partenariat n'est pas un choix, mais un impératif stratégique dicté par la géographie, l'histoire, l'interdépendance des intérêts et la volonté des peuples qui aspirent à la sécurité, à la prospérité et à la justice.



Le Président de l'Assemblée parlementaire de l'UpM, Mohamed Aboul Eineine s’est félicité du lancement du nouveau Pacte pour la Méditerranée, qui "incarne une ambition claire et offre un cadre politique actualisé à notre partenariat, et qui associe l'investissement à la transition écologique et numérique, à la création d'emplois décents – notamment pour les jeunes et les femmes – et à une gestion de la migration fondée sur les droits humains et la dignité, dans un cadre de sécurité, de stabilité et de respect des droits humains".



Et de poursuivre que le succès du Pacte ne se mesurera pas par la pertinence de ses textes mais par ses résultats palpables et sa capacité à se transformer en un "Contrat" plus équilibré entre les deux rives de la Méditerranée, reflétant les priorités de tous, et se basant sur la responsabilité partagée et les opportunités conjointes.



Les travaux de ce Forum ainsi que du Sommet des présidents des parlements ont été devancés par des réunions préparatoires des cinq commissions de l’Assemblée parlementaire de l’UpM, tenues vendredi, ainsi que par deux réunions de l’instance du bureau et du bureau élargie de ladite Assemblée.



L’AP-UpM vise à travers ses actions, à faciliter la communication et la coopération entre les parlements de la région euro-méditerranéenne, le développement des liens de bon voisinage, le renforcement de la coopération économique et la promotion du dialogue inter-civilisationnel.