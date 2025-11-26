Bong Joon Ho : Le Festival International du film de Marrakech, une plateforme unique où se rencontrent visions, esthétiques et sensibilités du monde

Le Festival international du Film de Marrakech constitue une plateforme unique où se rencontrent visions, esthétiques et sensibilités du monde entier, a affirmé samedi à Marrakech le président du jury de la compétition officielle de la 22e édition du Festival, Bong Joon Ho.



Cette grand-messe du 7e art s'est imposée, au fil des ans, comme un carrefour incontournable du cinéma mondial permettant aux talents émergents de franchir une étape décisive vers l’international, a souligné le réalisateur coréen oscarisé, lors d’une conférence de presse des membres du jury.



En Corée, le Festival suscite un intérêt grandissant chez de nombreux cinéastes qui "le suivent de près et expriment le désir d'y présenter leurs films", a-t-il dit, notant qu'il constitue désormais un rendez-vous majeur pour les créateurs coréens, attirés par la diversité artistique et l’ouverture internationale qu’offre la cité ocre.



Se disant "ravi" de faire partie du jury du festival, M. Bong a également mis en exergue la mission profonde du cinéma, estimant "qu’un grand film naît lorsque l’esthétique, la beauté et l’art pur coexistent avec un regard critique sur la société".

Selon lui, le cinéma demeure un espace unique où se mêlent poésie visuelle, confrontation des idées et mémoire collective.



De son côté, le réalisateur, scénariste et artiste visuel brésilien et algérien, Karim Aïnouz, a mis en avant l'importance de ce festival qui mise sur une sélection d'histoires "fortes et intimes".



Dans la même veine, la jeune actrice américaine Jenna Ortega s’est dite "très honorée" de faire partie du jury d’un festival au parcours aussi riche, relevant que cette expérience sera particulièrement enrichissante au vu du foisonnement et de la diversité des œuvres cinématographiques qui y sont présentées.



Présidé par Bong Joon Ho, le jury de cette édition réunit plusieurs personnalités internationales du cinéma, dont Jenna Ortega, Karim Aïnouz, Hakim Belabbes, Julia Ducournau, Payman Maadi, Celine Song et Anya Taylor-Joy, reflétant la dimension multiculturelle et la pluralité d'approches qui caractérisent le festival.



L’une des thématiques ayant animé les échanges a porté sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la création cinématographique. Les membres du jury ont été unanimes à affirmer que les personnages générés par l'IA ne pourront jamais remplacer l’humain, "car aucune technologie ne peut reproduire la sensibilité, la complexité émotionnelle et l’âme d’un acteur".



Selon eux, l’évolution technologique peut constituer un outil précieux au service de la production, mais ne saurait se substituer à l’expérience humaine, qui demeure au cœur du jeu, de la narration et de l’empathie que suscite le cinéma.

Ils ont soutenu que l’IA devra être utilisée comme un complément, et non comme une alternative, afin de préserver l’essence même du 7e art.



Aussi, les membres du jury ont insisté sur la capacité du cinéma à créer des passerelles entre les cultures, à interroger les sociétés et à transmettre des émotions universelles.

Ils ont, par ailleurs, affirmé que le festival demeure un espace privilégié pour soutenir les nouvelles voix, encourager la créativité et promouvoir une diversité de récits venant des quatre coins du monde.