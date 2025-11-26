Vibrant hommage à l'actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster

Le Festival International du Film de Marrakech a rendu un vibrant hommage, samedi soir au Palais des congrès, à l'actrice et réalisatrice américaine, Jodie Foster, qui a reçu l'Etoile d’Or des mains du président du Jury de la compétition officielle de cette 22e édition, le réalisateur coréen Bong Joon Ho.



Lors de cette cérémonie d’hommage, des extraits emblématiques des rôles et réalisations de cette icône du 7e art ont été diffusés au grand bonheur des cinéphiles, mettant en avant la richesse de sa carrière, la profondeur de ses rôles et son engagement constant en faveur d’un cinéma audacieux et humaniste.



Des scènes cultes de "Taxi Driver" à la puissance dramatique du "Silence des agneaux", chaque moment rappelait la singularité de son talent, sa sensibilité artistique et son empreinte indélébile sur des générations de spectateurs.



S'exprimant à cette occasion, la star américaine a tenu à exprimer ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.



Elle a aussi remercié les organisateurs du Festival pour cet hommage ainsi que pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé au Maroc, "un coin du monde fascinant, beau, mystérieux et vibrant".



L'artiste, doublement oscarisée, a relevé que "le cinéma nous offre quelques heures où nous pouvons rêver, vivre et appartenir à une communauté profondément humaniste".

Pour sa part, M. Joon Ho a mis en avant l'intelligence de Jodie Foster dans plusieurs rôles qu'elle a interprétés tout au long d'une carrière artistique riche en "excellents choix", évoquant la force expressive de son visage, qui, selon lui, "remplit l’écran".



Dans une vidéo diffusée lors de cette cérémonie, le réalisateur, scénariste et producteur américain, Martin Scorsese, a félicité Jodie Foster pour cet hommage appuyé, saluant l’exceptionnelle qualité de ses œuvres.



Il a aussi rappelé avoir collaboré pour la première fois avec Jodie Foster dans "Alice n’est plus là" (1974), où elle interprète Audrey, avant de la diriger à nouveau dans "Taxi Driver " (1976), dans le rôle inoubliable d’Iris, une jeune fille confrontée à la dureté de la vie.



Jodie Foster a remporté deux Oscars de la meilleure actrice, grâce à deux performances considérées parmi les meilleures de l’Histoire du cinéma hollywoodien. La première en 1989 pour le film "The Accused" (Les Accusés), où elle incarne une jeune femme victime de viol cherchant justice, un rôle intense qui marque un tournant dans sa carrière adulte et la deuxième en 1991 pour le film "The Silence of the Lambs" (Le Silence des Agneaux), grâce à son rôle iconique de Clarice Starling, jeune profileuse du FBI.



Révélée dès l’enfance, Jodie Foster a su traverser les décennies avec une rigueur artistique rare et s'est imposée comme l'une des figures les plus respectées d'Hollywood, capable de passer avec la même intensité d'un rôle d’une force dramatique inouïe à la mise en scène d'œuvres personnelles et visionnaires.



Se distinguant par sa présence magnétique à l’écran où chaque expression et chaque regard semblent transmettre une émotion intense et subtile, elle compte à son actif plusieurs œuvres cinématographiques, dont "Le Silence des Agneaux" (The Silence of the Lambs, 1991), "Contact" (1997), "Panic Room" (2002), "Flightplan" (2005) et plus récemment "Vie privée" (A Private Life, 2025).



En parallèle, elle a signé plusieurs réalisations, notamment "Little Man Tate" (1991) et "Home for the Holidays" (1995), démontrant sa maîtrise du cinéma derrière la caméra.