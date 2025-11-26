SAR le Prince Moulay Rachid préside un dîner offert par SM le Roi à l'occasion de l'ouverture officielle de la 22e édition du FIFM

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, accompagné de SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum, a présidé, samedi à Bab Ighli à Marrakech, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech.



A leur arrivée, SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être salués par la ministre de l'Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et présidente de la Commune de Marrakech, Mme Fatima-Ezzahra El Mansouri, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Mme Fatim-Zahra Ammor et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.



SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum ont été également salués par le Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Khatib El Hebil, le président de la région de Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, la présidente du Conseil préfectoral de Marrakech, Mme Jamila Afif, et le président du Conseil de la commune Mechouar-Kasbah, M. Abderrahmane Ouafa.



SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum ont été aussi salués par le vice-président délégué de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, M. Faïçal Laraïchi, la Conseillère du Président de la Fondation, Mme Mélita Toscan Du Plantier, le directeur artistique du Festival, M. Rémi Bonhomme, le Conseiller financier du Président au sein de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, M. Azeddine Benmoussa, la secrétaire générale du Festival, Mme Fadwa Megzari, le trésorier général, M. Saad Imani, le directeur financier du Festival, M. Naoufal Bensouda, et le coordinateur général du Festival, M. Ali Hajji.



Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oum Keltoum se sont rendus au Salon d’honneur où il a été procédé à la présentation à Leurs Altesses Royales du jury de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech, des stars étrangères invitées du Festival et des partenaires étrangers et nationaux.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 22e édition du FIFM a été ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d’éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.