Spécial 21 ans de règne

Béni Mellal-Khénifra : Un développement soutenu et constant

La région de Béni Mellal-Khénifra a connu une cadence soutenue et accélérée de son développement, grâce au lancement de plusieurs chantiers de grande envergure dans divers domaines et qui auront, sans nul doute, des retombées positives sur la vie quotidienne et le bien-être des Mellalis.Les habitants de la région de Béni Mellal-Khénifra célèbrent ainsi, cette année, la Glorieuse Fête du Trône tout en étant convaincus des efforts colossaux consentis pour la mise à niveau de cette région, ainsi que des initiatives multiples entreprises pour le développement de son secteur agricole en particulier, compte tenu des énormes potentialités agricoles dont regorge la plaine de Tadla.Ainsi la région a connu un développement, tous azimuts, conformément à l'essor d'un nouveau modèle de développement et dans le cadre du renforcement du processus de mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la restructuration complète des programmes et politiques publics pour assurer une vie décente aux citoyens.L'agriculture est, ainsi, devenue une locomotive de croissance, en ce sens qu’elle contribue de manière significative au tissu économique national, surtout, en ce qui concerne les principales filières végétales et animales, avec une contribution de l'ordre de 30% pour certaines semences, de 28% pour les betteraves sucrières, de 20% pour les agrumes, de 15% pour les oliviers et de 16% pour les produits laitiers en plus de 14% pour la viande rouge.Dans ce sens, et dans le cadre du Plan agricole régional (PAR), 102 projets ont été mis en œuvre dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) pour un montant global de 5,7 milliards de DH, en plus de la plantation de 47 mille hectares, dont 30 mille ha d'oliviers et la construction de 48 unités pour la valorisation et la généralisation de l'utilisation de semences sélectionnées et la mécanisation de la chaîne agricole dans la région.Cette importante dynamique agricole dans la région, après dix ans seulement du lancement du PAR, s’explique par les importants efforts consentis par la Direction régionale de l'agriculture (DRA) pour la mise sur pied de ces projets.Suivant cette dynamique, le comité régional de Béni Mellal-Khénifra a approuvé, au cours de l'année écoulée, 14 projets pour un investissement total de 695 millions de DH, concernant plusieurs secteurs dont les services (6 projets), le secteur du tourisme avec deux projets, le secteur de la santé avec trois projets, et les secteurs de l'enseignement privé, de l'industrie alimentaire et du logement avec un projet chacun.Au volet des infrastructures sanitaires, un protocole d’accord pour le renforcement et la réhabilitation des infrastructures de santé dans la région de Béni Mellal-Khénifra, pour un montant global de plus de 900 millions de DH, a été scellé entre plusieurs parties, dans l'optique de renforcer et de promouvoir un système régional de santé intégré, résilient et répondant au souci d'accessibilité aux soins.Ce protocole d’accord, qui couvre la période 2020-2024 porte sur la construction et l’équipement d'un hôpital rattaché au Centre hospitalier régional de Béni Mellal, d'une capacité de 250 lits et pour la construction du Centre hospitalier provincial d’Azilal d’une capacité de 120 lits. Il prévoit aussi la construction et l’équipement d’un hôpital régional pour les maladies mentales et psychiatriques de 120 lits à Béni Mellal, la construction d'un Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé dans la province, outre la construction et l’équipement d'un Centre régional de rééducation dans la ville.La région qui continue de vivre au rythme de ses projets structurants a également connu la signature de quatre conventions de partenariat dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, d'un montant global de plus de 2,2 milliards de dirhams. La première convention concerne le programme à moyen terme relatif à l’amélioration de l’offre éducative dans la région, signée entre le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, la Wilaya de la région ainsi que l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra, pour un montant global de plus de 1,7 MMDH.La deuxième convention a été signée entre le conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) pour un montant global de 340 millions de dirhams (MDH) et à travers laquelle, les parties s'engagent à créer la Cité des métiers et des compétences. Le but étant d’offrir une place de choix à la région dans le domaine de la formation professionnelle, à travers la mise en place de cette Cité dédiée à des métiers de nouvelle génération, multipolaires et interdisciplinaires.La troisième convention a été conclue entre la Wilaya de la région, l’Université Sultan Moulay Slimane et le conseil provincial d’Azilal, pour un coût de 100 MDH en vue de la création, dans la province d'Azilal, d’un noyau universitaire multidisciplinaire qui permettra aux élèves de cette province de poursuivre leurs études supérieures sans être contraints d’aller dans d’autres villes.Quant à la 4ème convention de partenariat, elle a été conclue entre le ministère de tutelle, le Groupe OCP, le conseil municipal de la ville de Fkih Ben Salah, le conseil régional de Béni Mellal- Khénifra et l’Université Sultan Moulay Slimane, d’un montant de 80 MDH pour la construction de l’Ecole supérieure de technologie (EST). La création de cette école offrira une pluralité de disciplines universitaires et de spécialités aux habitants de la ville et des régions avoisinantes.Ces conventions qui témoignent de l'intérêt particulier accordé par le Royaume au secteur de la formation et de l’éducation, s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation d’un partenariat nouveau, pour soutenir les secteurs de l’éducation et de formation professionnelle dans l'ensemble des régions du Maroc.Parmi les projets les plus structurants de la région, figure, également, le projet phare relatif à l’autoroute Marrakech-El Kelaâ des Sraghna-Béni Mellal-Khénifra d’une enveloppe budgétaire d’environ 12 milliards de DH et qui est de nature à renforcer les infrastructures et le tourisme dans la région.Un autre projet structurant est celui signé par le conseil de la région qui a récemment approuvé un contrat-programme avec l’Etat pour la mise en œuvre des projets prioritaires du programme de développement régional 2020-2022, d'une valeur totale de plus de 7,9 milliards de DH englobant pour la première fois de l’histoire de la région, la création d'un Centre hospitalier universitaire (CHU) et d'une faculté de médecine dans la région. Le but étant de développer l'offre de santé au niveau de cette partie du territoire national.