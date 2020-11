Soutiens arabes et africains à l'intervention légitime du Maroc à El Guerguarat

L'intervention du Maroc pour mettre fin à l'obstruction de la circulation civile et commerciale au niveau du poste-frontière d'El Guerguarat a reçu des soutiens de toutes parts, notamment en Afrique où plusieurs pays ont affirmé leur appui à la riposte "légitime" et "pacifique" du Royaume et condamné vertement les agissements illégaux et provocateurs des séparatistes du Polisario. Depuis l'annonce par les Forces Armées Royales de leur intervention pour mettre un terme au blocage des flux des biens et personnes au niveau du passage d'El Guerguarat, nombre de pays arabes et africains ont exprimé leur appui aux mesures prises par le Maroc pour libérer cette zone et y rétablir l'ordre. Dans leurs réactions, ces Etats condamnent tout acte à même de compromettre le trafic dans ce passage vital pour le commerce entre le Maroc et l'Afrique. Sans ambages, ces pays ont dit soutenir la marocanité du Sahara et appuyer les efforts du Royaume pour le règlement du différend artificiel. Parallèlement, ces pays ont été unanimes à dénoncer la violation par le polisario des résolutions de la légalité internationales.



Egypte

Ainsi l'Egypte a-t-elle appelé à s'abstenir de tout acte dommageable aux intérêts économiques et échanges commerciaux dans la zone d'El Guergarat suite au blocage par les milices du polisario du flux de personnes et de biens au niveau de ce poste-frontière reliant le Maroc et la Mauritanie. L'Egypte "suit de près les développements des événements au niveau du postefrontière d'El Guergarat au Maroc. A la lumière de la montée des tensions dans cette zone et du développement rapide des événements, elle appelle à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité portant sur le cessez-le-feu et la nécessité de s'abstenir de tout acte provocateur ou de nature à porter atteinte aux intérêts économiques et aux échanges commerciaux dans la zone", a indiqué le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Hafid. A cet égard, l'Egypte souligne la nécessité de demeurer attaché au dialogue et de relancer le processus politique pour résoudre ce conflit afin de parvenir à la stabilité, préserver les intérêts de toutes les parties et respecter le droit international notamment le principe de la souveraineté des Etats.



Djibouti

La République de Djibouti a, elle aussi, exprimé sa solidarité et son plein soutien aux mesures prises par le Maroc pour assurer la circulation des marchandises, des biens et des personnes à travers El Guerguarat. Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti a exprimé, dans un communiqué, sa condamnation de toute pratique qui menacerait le trafic dans ce passage vital pour le commerce entre le Royaume du Maroc et l'Afrique.



Gabon

Abondant dans le même sens, le Gabon a exprimé son soutien aux actions du Maroc pour la sécurisation de la zone tampon d’El Guerguarat afin d’y assurer le flux régulier des biens et des personnes, indique un communiqué du ministère gabonais des Affaires étrangères. "Le Gabon exprime sa vive préoccupation face aux opérations illégales menées par des milices du polisario dans la zone tampon de Guerguarat, depuis le 21 octobre 2020", souligne le communiqué parvenu à la MAP, notant que le Gabon "soutient les actions du Maroc pour la sécurisation de cette zone tampon afin d’y assurer le flux régulier des biens et des personnes". "Les actes de provocation du Polisario, sources de tension, constituent des violations flagrantes des accords et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, entravent fortement la circulation civile et commerciale et fragilisent le cessez-le-feu signé", a déploré le document. Et d’ajouter que face à cette situation, le Gabon qui entretient d’excellentes relations d’amitié et de coopération avec le Maroc, condamne ces opérations qui portent atteinte à l’intégrité du processus politique mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général des Nations unies en vue de la recherche d’une solution politique définitive et durable à la question du Sahara marocain. A cette occasion, le ministère a tenu à réaffirmer le soutien constant du Gabon "à l’initiative marocaine d’autonomie qui présente des perspectives crédibles pour une résolution définitive de ce différend.



Comores

De son côté, l'Union des Comores a exprimé son soutien total au Maroc qui a pris la décision d’agir pour rétablir la circulation des marchandises et des personnes à travers la zone tampon d'El Guerguarate. L'Union des Comores a exprimé son soutien total au Royaume dans ce combat légitime et rend hommage à l’action héroïque des Forces Armées Royales, selon un communiqué du ministère comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la diaspora. Le ministère a déclaré, au nom du chef de l’Etat, suivre avec attention la situation au Sahara marocain où les Forces Armées Royales font face à l’obstruction de la circulation civile et commerciale au niveau du poste frontière d’El Guerguarate par les éléments du Polisario.



RCA

Pour sa part, la République centrafricaine a exprimé son soutien aux mesures prises par le Maroc dans la zone d'El Guerguarat. Dans un communiqué, le ministère centrafricain des AE a salué la réaction pacifique du Royaume du Maroc visant à garantir la fluidité de la circulation des biens et des personnes dans la zone d'El Guerguarat, réitérant, au nom du gouvernement centrafricain, son soutien au Maroc pour son attachement au respect de l'accord de cessez-le-feu et sa position constante pour une solution politique en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région. Le ministère centrafricain a également exprimé sa condamnation de toute violation des termes de l'accord et a appelé à son respect ainsi qu'à la poursuite des négociations politiques et diplomatiques.