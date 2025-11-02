Séance plénière commune des deux Chambres du Parlement lundi sur la dernière résolution du CS de l'ONU sur la Cause nationale

Les deux Chambres du Parlement tiendront, ce lundi, une séance plénière commune consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Cause nationale.



"Les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers portent à la connaissance de l’ensemble des parlementaires que le Parlement tiendra, lundi 3 novembre 2025 à 13h00, une séance plénière commune spéciale consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Cause nationale", indique un communiqué conjoint.

