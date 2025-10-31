Ruggero Razza : Le Pacte pour la Méditerranée, une nouvelle opportunité de coopération entre l'UE et le Maroc

Le nouveau Pacte pour la Méditerranée offre "une nouvelle opportunité de coopération" entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, a affirmé, mercredi à Rabat, le coprésident de la 12è réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, Ruggero Razza.



Lors d'un point de presse à l’issue de cette réunion, M. Razza a indiqué que les représentants du parlement européen ont adressé des invitations à leurs homologues marocains pour poursuivre les discussions à Bruxelles autour des pistes de coopération dans le cadre du Nouveau Pacte pour la Méditerranée, initié par la Commission européenne, et de l'Initiative lancée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan atlantique.



Pour sa part, Lahcen Haddad, coprésident pour la partie marocaine de cette Commission mixte, a souligné que cette réunion a été une occasion idoine pour mettre en avant les perspectives d'intégration économique et d'ouverture en faveur des pays du Sahel, grâce à l’Initiative Royale Atlantique, ajoutant que cette réunion a permis de débattre en détails des défis migratoires.



Rappelant l'importance cruciale de cet événement, M. Haddad a noté que les deux parties ont abordé un éventail de questions relatives au développement et à la coopération sécuritaire face aux défis communs au Sahel et dans la région méditerranéenne.



Evoquant le volet agricole, M. Haddad a fait savoir que les deux parties "envisagent la poursuite des progrès réalisés en matière d’agriculture, en se focalisant sur les axes de développement à mettre en place”.



La réunion annuelle intervient après le lancement du Nouveau pacte pour la Méditerranée. Elle vise à consolider la coopération entre l'UE et ses partenaires du Sud, en mettant l’accent sur la promotion des intérêts communs et des avantages partagés pour une région plus stable, prospère et interconnectée.