12ème Congrès national de l’USFP


Libé
Mercredi 15 Octobre 2025

Réunion vendredi de la Commission préparatoire et du Conseil national à Bouznika
Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, la réunion de la Commission préparatoire du 12ème Congrès national de l’USFP, prévu les 17, 18 et 19 octobre, aura lieu vendredi prochain à partir de 10 heures au Centre de l’enfance et de la jeunesse à Bouznika.

Au même jour et au même lieu mais à partir de 12 heures se tiendra une réunion du Conseil national, conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti.


