Tenue de la session du Conseil national via les plateformes régionales

Sur décision de l’institution des secrétaires régionaux de l’USFP


Mardi 2 Décembre 2025

L’institution des secrétaires régionaux de l’USFP a tenu récemment une réunion sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar.

Cette réunion a été consacrée à plusieurs sujets organisationnels dont notamment la mobilisation afin que la première session du Conseil national du parti, qui sera tenue samedi 13 décembre selon l’ordre du jour défini par le Premier secrétaire, soit couronnée de succès.
 
Après un long débat, les secrétaires régionaux ont unanimement proposé au Premier secrétaire la tenue de cette session via les plateformes régionales pour permettre à tous les membres du Conseil national d’y prendre part et pour consolider les acquis réalisés dans le domaine de la rénovation des mécanismes de travail et la gestion du parti.
 
D’un autre côté, une proposition du Premier secrétaire a été approuvée lors de cette réunion. Elle concerne un amendement procédural dans l’ordre du jour en application de l’article 46 des statuts du parti tels que approuvés par le 12ème Congrès permettant au Premier secrétaire de proposer des compétences pour le Conseil national et soumettre cette proposition pour approbation.
 
Il a également été décidé de programmer les congrès régionaux et de fixer leurs dates dans la perspective des prochaines échéances.


