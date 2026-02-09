Libération

Province de Tétouan : Quatre morts et un disparu après de violentes crues


Libé
Lundi 9 Février 2026

Province de Tétouan : Quatre morts et un disparu après de violentes crues
Autres articles
Quatre personnes ont trouvé la mort, tandis qu’une cinquième est toujours portée disparue, à la suite de violentes crues survenues samedi, au niveau du douar Lmouawja, relevant de la commune territoriale de Bni Harchen, caïdat de Jbel Lahbib, indique-t-on auprès des autorités locales de la province de Tétouan.

Le drame s’est produit sur la route provinciale n°4704, près de l’un des principaux affluents de l’Oued Rmilat, où de fortes crues ont surpris une voiture légère transportant cinq personnes, avant d’être emportée par les eaux.

Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile, ont lancé des opérations de recherche et de sauvetage, avec une mobilisation totale des ressources humaines et des moyens logistiques nécessaires, notamment des équipes de plongeurs, des chiens dressés, un drone, outre la participation de volontaires parmi les habitants de la région. Les opérations de ratissage menées dans la nuit de samedi ont permis de repêcher les corps de deux victimes (une fille de 14 ans et un enfant de 2 ans). Le lendemain matin, deux autres corps ont été découverts (un enfant de 12 ans et un homme dans la trentaine), tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver la cinquième personne.

Par ailleurs, une enquête judiciaire a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances et les causes de ce drame, conclut la même source.


Lu 122 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS