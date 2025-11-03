Pour l’OMDH, la résolution sur le Sahara constitue une avancée qui représente une mesure positive vers un règlement pacifique

Suite à l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le conflit régional du Sahara marocain﻿, l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a exprimé une position claire et engagée fondée sur une approche globale respectueuse des droits de l’Homme.



Cette résolution, adoptée le 31 octobre 2025, consacre pour la première fois l’initiative d’autonomie marocaine comme solution politique réaliste et pratique pour mettre fin au conflit régional.



Le bureau exécutif de l’OMDH s’est félicité de cette avancée qui représente une mesure positive vers un règlement pacifique garantissant le respect des droits collectifs et individuels, contribuant ainsi à la stabilité et à la paix dans la région du Grand Maghreb.



L’OMDH soutient vivement l’appel au dialogue lancé par le Discours Royal adressé à l’Algérie, invitant les autorités algériennes à répondre favorablement à cette initiative afin de favoriser une intégration économique et une solidarité humaine durables entre les peuples maghrébins.



L’OMDH a insisté également sur l’importance d’ouvrir les frontières entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, soulignant que la liberté de circulation est un droit fondamental inscrit dans les conventions internationales. Par ailleurs, le bureau exécutif a salué les garanties données dans le Discours Royal aux habitants des camps de Tindouf concernant la pleine jouissance de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, considérant cette démarche comme un pas concret vers une véritable intégration fondée sur le respect de la dignité humaine.



En matière de droits humains, l’OMDH s’est engagée à contribuer activement au débat public sur les détails de l’initiative d’autonomie, afin de s’assurer que son application respecte rigoureusement les normes internationales relatives aux droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Cette approche est décrite comme une condition essentielle au succès de la mise en œuvre de la résolution 2797.



Enfin, l’OMDH a annoncé son intention de créer un mécanisme civil de droits humains pour dialoguer avec les cadres et les élites sahraouis des provinces du Sud ainsi qu’avec les populations vivant dans les camps de Tindouf, afin d'entendre leurs points de vue et garantir une mise en œuvre effective et respectueuse de l’initiative d’autonomie.



H.T