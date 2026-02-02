Mobilisation constante pour le désenclavement et l'atténuation des effets de la vague de froid dans les zones montagneuses

Les efforts se poursuivent au niveau de la province de Béni Mellal pour le désenclavement et l'atténuation des effets de la vague de froid et des chutes de neige enregistrées dans plusieurs zones montagneuses, et ce dans le cadre d'une mobilisation globale visant à assurer la sécurité de la population et la continuité des services publics.



Dans ce contexte, les autorités provinciales, en coordination avec les différents intervenants, mènent des opérations continues de déneigement et d'ouverture des axes routiers, assurant ainsi la fluidité de la circulation et le désenclavement des douars touchés, notamment au niveau des communes territoriales de Tizi N'isly et Aghbala.



Dans le cadre du suivi de terrain et de l'accompagnement de la mise en œuvre des mesures adoptées pour faire face aux répercussions de cette vague de froid, le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Mohamed Benribag, a effectué, samedi, une visite d'inspection dans plusieurs localités montagneuses relevant de ces communes. Le wali s'y est enquis de près du déroulement des opérations de déneigement, de désenclavement et de rétablissement de la circulation.



Ce déplacement a permis de constater l'ampleur des efforts déployés dans le cadre de la mobilisation constante des différents services concernés, ainsi que la coordination entre l'ensemble des intervenants pour rompre l'isolement et assurer les prestations sanitaires nécessaires, notamment à travers l'organisation de caravanes médicales au profit des habitants des zones les plus affectées.



A cet égard, le directeur régional de l'Equipement, du Transport et de la Logistique à Béni Mellal-Khénifra, Mohamed El Marini, a indiqué que les chutes de neige enregistrées dans certaines zones étaient exceptionnelles.



Il a souligné que la conjugaison des efforts des différents intervenants, notamment les autorités locales et provinciales, a permis la poursuite des opérations de déneigement et l'ouverture des routes, aussi bien classées que non classées, afin de garantir la sécurité des déplacements et le désenclavement de la population.



De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Béni Mellal, Abdellatif Al Aroussi, a affirmé que la situation sanitaire dans les zones concernées est rassurante, notant que l'ouverture des axes routiers a facilité l'intervention des équipes médicales et assuré la continuité des services de santé, particulièrement pour les cas urgents.



A cette occasion, le wali de la région a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts, de renforcer la coordination étroite et globale entre les différents services et intervenants, et d'optimiser l'exploitation des moyens disponibles, de manière à garantir l'efficacité et l'efficience des interventions de terrain visant le désenclavement et l'atténuation des souffrances de la population dans les zones montagneuses.