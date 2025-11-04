Pascal Boniface : Un succès diplomatique incontestable du Maroc

L'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain est "un succès diplomatique incontestable" du Royaume, a affirmé le Directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Boniface.



Qualifiant de "victoire diplomatique" pour le Royaume l'adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité de l’ONU, dont les décisions ont force obligatoire, le directeur de l'IRIS a souligné sur sa page Instagram que le texte érige le Plan marocain d'Autonomie pour le Sahara comme seul cadre pour une solution pacifique à ce différend.



Il a, dans ce contexte, mis en avant la dynamique internationale de soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, depuis la décision américaine en 2020, suivie de celle de l'Espagne, de la France et d'autres pays qui pèsent sur l’échiquier international.



L'expert français n’a pas manqué d’exprimer l'espoir de voir la dynamique actuelle permettre l'amélioration des relations entre le Maroc et l'Algérie pour avancer vers une paix et une prospérité durable au Maghreb.