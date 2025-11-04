Nouveau départ pour le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme

L’Institution le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’homme a tenu, samedi 1er novembre 2025 à Rabat, son assemblée générale, marquée par l’élection à l’unanimité d’Abderrazak El Hannouchi en tant que coordonnateur général. Le nouveau bureau exécutif comprend Jihad Belghzal, Ismaïl Azouagh, Insaf El Handouli, Fatima Zahra Benhamidouch, Abderrahmane Allal et Khalid Ouardigo.



Les membres de cette organisation ont également adopté les rapports moral et financier ainsi qu’une nouvelle stratégie 2025–2030, axée sur la production de notes sur les politiques publiques, le renforcement des capacités des acteurs civiques et la coopération avec les mécanismes nationaux et internationaux de défense des droits humains.



Dans son rapport moral, le secrétaire général Youssef Ghouirkat a souligné que l’assemblée intervient dans un contexte délicat de transition politique et sociale, marqué par des défis liés à la participation citoyenne, à la transparence et à la protection des libertés. Il a également relevé que le champ démocratique marocain connaît un débat renouvelé sur le rôle des institutions représentatives et de la société civile dans le contrôle de l’action publique.



Le rapport a aussi mis en avant la résurgence des mouvements de jeunesse, porteurs de revendications sur le droit à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à la lutte contre la corruption, tout en dressant un bilan positif de la précédente mandature (2019–2025), marquée par des avancées notables en matière de plaidoyer et de suivi des politiques publiques.



Les participants ont adopté plusieurs amendements aux statuts du Médiateur, qui fêtera en 2027 ses 20 ans d’existence, et ont formulé des propositions pour renforcer son rôle dans l’éducation aux droits humains, la démocratie participative et la promotion de la culture de la médiation.



Le Médiateur salue la résolution onusienne 2797 sur le Sahara marocain



Dans un communiqué publié à l’issue de l’assemblée, le Médiateur a salué l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797, qui réaffirme que l’initiative marocaine d’autonomie constitue le cadre réaliste et crédible pour le règlement du différend autour du Sahara.



L’organisation estime que cette résolution représente une étape charnière, consacrant l’autonomie comme référence finale de la solution politique et confirmant le rôle central du Maroc dans la recherche d’un équilibre régional fondé sur le réalisme et la coopération. Elle salue également la maturité de la diplomatie marocaine, soulignée dans le discours Royal du 31 octobre, perçu comme un appel sincère au dialogue et à la réconciliation avec l’Algérie.



Le Médiateur appelle ainsi à une ouverture des frontières entre les deux pays, en conformité avec le droit international à la libre circulation, et exprime son engagement à contribuer au débat public sur la mise en œuvre de l’initiative d’autonomie, dans le respect des droits civils, politiques, économiques et sociaux de toutes les populations concernées.



Enfin, l’organisation estime que la consolidation des avancées diplomatiques du Maroc passe par une cohésion nationale renforcée et une culture du dialogue. Dans cet esprit, elle appelle à une ouverture politique globale et adresse un appel humaniste à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la libération des détenus liés aux mouvements sociaux et politiques, notamment ceux du Hirak du Rif et des récentes manifestations de la jeunesse, afin de renforcer le climat de confiance et d’approfondir la dynamique démocratique du pays.



Youssef Lahlali