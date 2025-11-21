Nasser Bourita s'entretient avec son homologue ghanéen en marge de la Conférence sur la démobilisation, le désarmement et la réintégration des enfants soldats

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, en marge de la Conférence sur la démobilisation, le désarmement et la réintégration des enfants soldats qui s’est tenu les 20 et 21 novembre, à Rabat.



A cet égard, M. Okudzeto Ablakwa a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Maroc sur la thématique de la démobilisation, du désarmement et de la réintégration des enfants soldats, et la disposition de son pays à soutenir les efforts du Royaume pour initier un cadre africain pour juguler ce phénomène, impactant le continent africain en premier lieu.



Les deux ministres se sont félicités des liens solides de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays et ont réaffirmé leur volonté partagée de faire de la coopération maroco-ghanéenne un modèle exceptionnel de coopération inter-africaine, fondée sur les valeurs de solidarité et de soutien mutuel.



Lors de leur rencontre, ils ont passé en revue les différentes actions de coopération en cours entre les deux pays dans divers domaines, et ont examiné les différents moyens d’approfondir les relations bilatérales entre le Maroc et le Ghana, notamment à travers la tenue prochaine de la 2e Session de la Commission Mixte de Coopération maroco-ghanéenne.



Sur les plans régional et international, les deux ministres ont noté avec satisfaction la convergence de leurs points de vue concernant les questions d’intérêt commun et ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales.