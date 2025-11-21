Fès à l'heure de la 29ème édition de son festival Ciné-Ville

La 29ème édition du Festival Ciné-Ville de Fès s’est ouverte, mercredi soir, sous le signe '’la ville marocaine aux yeux des cinéastes’’.



Initié par l’Association Médi film création-Maroc, avec le soutien du Centre cinématographique marocain, cet événement culturel de quatre jours verra la projection de quatorze longs et courts métrages représentant plusieurs pays.



La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation du jury du festival, présidé par le réalisateur et producteur Rachid Boutounes et composé du scénariste et réalisateur Idriss El Jay, de la conservatrice à la direction du patrimoine culturel, Salma Daoui, et du journaliste Faisal Saidi.



Lors de cette soirée d’ouverture, un vibrant hommage a été rendu à plusieurs figures du cinéma et de la télévision marocains, dont les acteurs Souad El Ouazzani et Hamid Lamtouni et le réalisateur tunisien Habib Mestiri.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Rachid Cheikh a souligné que le festival poursuit son développement et consolide sa position de rendez-vous cinématographique incontournable.



Le festival offre au public une vitrine pour découvrir les dernières productions marocaines et internationales, dont des projections en avant-première mondiale, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'une master-class, animée par plusieurs artistes, est aussi programmée, en plus d'ateliers de formation aux techniques de cinéma.



De son côté, le réalisateur marocain Idriss Chouika a indiqué que ce Festival est l'un des plus anciens au Maroc et jouit d'une réputation importante parmi les professionnels du secteur.

La deuxième journée du festival a été marquée par la projection du long métrage ''Douar El Afarit'' du réalisateur Bouchaib El Messaoudi, et ''Beit Al Ali" de Mohamed Kara et ''Wed'' du réalisateur tunisien Habib Mestiri.



Un séminaire sur ''Cinéma et architecture urbaine'' est, par ailleurs, prévu dans le cadre de ce festival. Cette rencontre vise à approfondir le débat sur le rôle important des différents espaces urbains, notamment historiques, dans la créativité cinématographique, en mettant l’accent sur leur dimension artistique empreinte de magie, d'art et de beauté.