Des ministres africains saluent à Rabat les efforts du Maroc pour lutter contre l'exploitation des enfants dans les conflits armés

Les ministres et chefs de délégations participant à la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (DDR) des enfants soldats ont salué, jeudi à Rabat, les efforts du Maroc en vue de promouvoir une action collective à même de mettre fin au recrutement et à l’exploitation des enfants dans les conflits armés en Afrique.



L’initiative du Royaume du Maroc d'organiser cette conférence ministérielle revêt une grande importance, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens à l’étranger, Sering Modou Njie, mettant en avant la teneur de la Déclaration de Rabat qui a sanctionné les travaux de cette rencontre.



Dans une déclaration à la presse, M. Njie a exprimé le plein soutien de la Gambie à la Déclaration de Rabat qui souligne le renforcement de l'engagement pour lutter contre l'enrôlement des enfants dans les conflits armés en Afrique, affirmant que son pays travaillera étroitement avec le Maroc sur les questions du DDR.



Il a, en outre, précisé que la démobilisation et la réintégration des enfants soldats constituent une priorité majeure pour l’humanité, en particulier au continent africain.



Pour sa part, la ministre libérienne de la Défense nationale, Geraldine Janet George, a mis en avant la pertinence de cette initiative marocaine, estimant que l'Afrique se doit de se mobiliser pour trouver des solutions au phénomène des enfants soldats.



L’avenir du continent repose sur sa jeunesse, a-t-elle relevé, exprimant sa profonde gratitude au Royaume pour l’organisation de cet événement qui permettra de tracer la voie à suivre pour éradiquer le fléau d'enrôlement des enfants en Afrique.



De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Malawi, George Chaponda, a loué l’initiative du Maroc d’organiser cette rencontre dédiée au DDR, notant que son pays œuvre à renforcer la prise en charge, la réhabilitation et la protection des enfants affectés par ce phénomène.



Ces enfants ont besoin de protection, d’éducation et de formation professionnelle, a-t-il insisté, plaidant pour une action commune en vue de consolider cette dynamique collective.



Placée sous le thème "Construire des voies durables pour les enfants touchés par les conflits armés", cette première initiative du genre dans le continent africain se veut un moment solennel, une étape structurante et un temps d'impulsion politique pour renforcer l'action africaine commune en faveur de la protection de l'enfance.