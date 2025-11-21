Le ministre ghanéen des AE salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies


Vendredi 21 Novembre 2025

Le ministre ghanéen des AE salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies
Le ministre des Affaires Etrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a salué, jeudi à Rabat, l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara.

Lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur la Démobilisation, le Désarmement et la Réintégration des Enfants Soldats, qui se tient dans la capitale du Royaume les 20 et 21 novembre, M. Okudzeto Ablakwa a salué l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara, précisant qu’elle vise à apporter une solution définitive, avec des paramètres clairs et un calendrier précis.

Dans le même esprit, le chef de la diplomatie ghanéenne a félicité le Conseil de sécurité des Nations Unies pour son leadership sur cette question.


