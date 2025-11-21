COP30 : Le Maroc appelle à une "décennie de mise en œuvre" pour l’adaptation et à un accès direct au financement africain

Le Maroc a plaidé, jeudi à Belém, pour une "décennie de mise en œuvre" de l'Objectif mondial d’adaptation (GGA), en soulignant que l’efficacité de ce cadre dépendra avant tout d’un accès accru et direct au financement pour les pays africains.



"Sans financement, les pays africains ne pourront ni opérationnaliser le GGA, ni utiliser la liste d’indicateurs, ce qui perpétuera le fossé entre l’action et le soutien à l’adaptation", a indiqué Bouzekri Razi, directeur du Climat et de la Diversité biologique au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, lors du Dialogue de haut niveau de Bakou sur l’Adaptation, dans le cadre de la COP30.



Pour le Maroc, la mise en œuvre constitue le test ultime de crédibilité. "Notre expérience montre que la réussite de l’adaptation repose sur une planification nationale sérieuse et sur la coopération Sud-Sud", a-t-il dit.



Conscient de sa vulnérabilité, le Maroc a aligné sa CDN actualisée sur le cadre des Émirats arabes unis pour la résilience et a identifié des actions qui contribuent directement à plusieurs cibles mondiales, en particulier celles liées à l’eau, à la sécurité alimentaire, à la santé et aux moyens de subsistance.



Le Maroc, a-t-il insisté, accorde une grande importance à la coopération Sud-Sud et place spécifiquement la coopération africaine au cœur de sa politique climatique.



À ce titre, l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA), lancée par SM le Roi Mohammed VI, lors de la COP22 à Marrakech, a été rappelée comme un exemple phare de cette approche. Plateforme continentale d'action en phase avec la Stratégie climat de l’Union africaine et le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), elle traduit la vision du GGA dans la pratique en reliant la science, les politiques publiques et les financements, afin de promouvoir des solutions innovantes telles que l’agriculture climato-intelligente.



Le Maroc a aussi salué l’Initiative africaine pour l’adaptation (AAI), qualifiée de “principale plateforme du continent” pour renforcer l'adaptation et la résilience, tout en appelant à un soutien prévisible, fondé sur les dons, afin d’ancrer l’adaptation dans la trajectoire de développement durable africain.



Malgré ces avancées, le Royaume a souligné la persistance d’obstacles majeurs. L’Afrique, a rappelé M. Razi, ne reçoit que moins de 10 % des financements mondiaux dédiés à l’adaptation. Une situation qui compromet la capacité des pays du continent à atteindre les cibles de 2027 et 2030.



Le Maroc a ainsi appelé à un accès direct aux financements pour les institutions africaines, les agriculteurs et les coopératives, à travers des mécanismes élargis, basés sur des dons et des conditions hautement concessionnelles, ainsi que des indicateurs d’adaptation solides, garantissant la traçabilité, la confiance et la transparence. L’atteinte des cibles du GGA nécessite également un transfert technologique efficace et un renforcement des capacités.



Il a également insisté sur la nécessité d’indicateurs adaptés, transparents, mais surtout flexibles, non prescriptifs et non punitifs, afin de refléter la diversité des vulnérabilités et des priorités des pays, notamment dans des secteurs tels que l’agriculture et l’eau, qui sous-tendent la sécurité humaine.



Le Royaume a enfin affirmé que la liste d’indicateurs du GGA doit être accompagnée d’un objectif financier robuste, condition indispensable pour permettre aux pays africains d’opérationnaliser le cadre d’adaptation et d’éviter l’élargissement du fossé entre les ambitions et la mise en œuvre.