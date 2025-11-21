L’inflation a ralenti à 0,1% à fin octobre 2025

Comme en septembre dernier, l’inflation est restée inferieure à 1% à fin octobre 2025, selon les statistiques publiées par le Haut-Commissariat au plan (HCP).



Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une petite hausse de 0,1% à fin octobre 2025, a indiqué l’institution publique.



Cette évolution est la « conséquence de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 0,3% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4% », a-t-elle expliqué dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2025.



D’après l’institution chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, pour les produits non alimentaires, les variations allaient d’une baisse de 1,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,4% pour les «Restaurants et hôtels».



La progression de l’inflation observée le mois dernier a ralenti en comparaison avec septembre 2025 où l’IPC avait enregistré une hausse de 0,4%. Cette hausse avait été justifiée par celle l’indice des produits alimentaires de 0,5% et de celui des produits non alimentaires de 0,4%. En ce qui concerne les produits non alimentaires, les variations allaient d’une baisse de 2,4% pour le «Transport» à une hausse de 2,9% pour les «Restaurants et hôtels».



A titre de comparaison, rappelons également que l’indice des prix à la consommation avait enregistré une hausse de 0,3% en août 2025, suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,2% et de celui des produits non alimentaires de 0,3%. S’agissant des produits non alimentaires, les variations allaient d’une baisse de 2,4% pour le «Transport» à une hausse de 2,9% pour les «Restaurants et hôtels».



Comparé au mois de septembre dernier, l’IPC a connu une baisse de 0,6%, « résultat de la baisse de 1,3% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires », a fait savoir le HCP.



Dans sa note, l’institution rapporte en outre que les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2025 ont concerné principalement les «Huiles et graisses» (3,7%), les «Viandes» (2,8%), les «Légumes» (1,4%), les «Poissons et fruits de mer» (1,3%), les «Fruits» (0,9%) et le «Lait, fromage et œufs» (0,2%).



En revanche, les prix ont augmenté de 0,2% pour le «Café, thé et cacao», a poursuivi le HCP ajoutant, en ce qui concerne les produits non alimentaires, que la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,6%.



Toujours selon le HCP, les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al Hoceima (1,5%), à Settat et Safi (1,0%), à Tétouan et Béni Mellal (0,9%), à Agadir et Marrakech (0,8%), à Tanger (0,7%), à Casablanca, Fès, Dakhla et Guelmim (0,6%) et à Rabat, Laâyoune et Errachidia (0,5%). En revanche, une hausse a été enregistrée à Kénitra avec 0,2%.



Ainsi, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu en octobre 2025 une baisse de 0,2% par rapport à septembre dernier et au mois d’octobre 2024.



Alain Bouithy