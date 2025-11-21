Nasser Bourita reçoit le président de l’Assemblée nationale de Tanzanie

-
COP30 : Le Maroc appelle à une "décennie de mise en œuvre" pour l’adaptation et à un accès direct au financement africain
Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec M. Bourita, le responsable tanzanien a affirmé que son pays est déterminé à renforcer ses relations de coopération avec le Maroc.
M. Zungu a, en outre, mis en avant la profondeur des relations unissant les deux pays, émettant le souhait de voir ces liens se consolider davantage, notamment en matière de diplomatie parlementaire.
Cette visite dans le Royaume, a-t-il expliqué, offrira l'occasion pour le raffermissement des relations entre les deux parlements en vue d'échanger leurs expériences et expertises, saluant, par ailleurs, le soutien que le Maroc ne cesse d'apporter à son pays.
La visite de M. Zungu au Maroc est la première du genre après son élection, le 11 novembre dernier, en tant que président de l’Assemblée Nationale de la République Unie de Tanzanie.