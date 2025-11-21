Nasser Bourita reçoit le président de l’Assemblée nationale de Tanzanie


Libé
Vendredi 21 Novembre 2025

Nasser Bourita reçoit le président de l’Assemblée nationale de Tanzanie
Autres articles
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, le président de l'Assemblée nationale de la République Unie de Tanzanie, Mussa Azzan Zungu.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec M. Bourita, le responsable tanzanien a affirmé que son pays est déterminé à renforcer ses relations de coopération avec le Maroc.

M. Zungu a, en outre, mis en avant la profondeur des relations unissant les deux pays, émettant le souhait de voir ces liens se consolider davantage, notamment en matière de diplomatie parlementaire.

Cette visite dans le Royaume, a-t-il expliqué, offrira l'occasion pour le raffermissement des relations entre les deux parlements en vue d'échanger leurs expériences et expertises, saluant, par ailleurs, le soutien que le Maroc ne cesse d'apporter à son pays.

La visite de M. Zungu au Maroc est la première du genre après son élection, le 11 novembre dernier, en tant que président de l’Assemblée Nationale de la République Unie de Tanzanie.


Lu 56 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS