Jeudi 20 Novembre 2025

La Présidence du Ministère public lance un nouveau service numérique pour renforcer la communication entre les parquets et les usagers
La Présidence du Ministère public a lancé, mercredi, un nouveau service numérique visant à renforcer la communication entre les parquets près des tribunaux du Royaume et les usagers, dans le cadre des efforts en vue d'améliorer la qualité des prestations du Parquet général.

Dans un communiqué, la Présidence du Ministère public indique que ce service numérique innovant permettra d’informer les usagers, de manière instantanée, de toutes les procédures liées à leurs plaintes et doléances, à travers l’envoi de SMS sur les numéros de téléphone communiqués lors du dépôt des dossiers.

Cette solution a pour objectif de permettre aux usagers de suivre, en toute transparence et dans les meilleurs délais, le traitement de leurs dossiers.

Cette initiative s’inscrit dans les priorités du plan stratégique de la Présidence du Ministère public, érigeant le renforcement de la communication avec les usagers et la facilitation de l’accès à l’information en axe essentiel pour améliorer la performance judiciaire et la qualité des services, poursuit la même source.

Le lancement de cette application constitue une nouvelle étape vers la modernisation de l’administration judiciaire, l’ancrage des principes de proximité, de transparence et d’efficacité ainsi que le renforcement de la confiance dans les institutions, conclut-on.


