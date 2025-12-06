Nasser Bourita : La coopération maroco-espagnole a atteint un niveau sans précédent

-
Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne : Signature de plusieurs accords de coopération
L'Espagne salue les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que les Initiatives Royales pour l’Afrique
Manuel Albares : Les relations maroco-espagnoles traversent leur meilleur moment historique
Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole EFE, M. Bourita s’est félicité de l’excellence de la coopération bilatérale, particulièrement en matière de lutte antiterroriste, de contrôle de l’immigration irrégulière, d’échanges économiques et d’investissements.
«L’Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. La coopération dans le domaine sécuritaire est exemplaire, celle sur l’émigration est efficace », s’est-il félicité, relevant qu'il s'agit d’un « modèle » de relations entre les deux rives de la Méditerranée, rendu possible grâce à « l’engagement » de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.
M. Bourita s’est également réjoui du succès de la 13e Réunion de Haut Niveau maroco-espagnole, tant «par la qualité que par le contenu», avec la signature de 14 nouveaux accords et l’identification de nouveaux axes de coopération sectorielle.