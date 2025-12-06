Nasser Bourita : La coopération maroco-espagnole a atteint un niveau sans précédent


Samedi 6 Décembre 2025

Nasser Bourita : La coopération maroco-espagnole a atteint un niveau sans précédent
Les relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne ont atteint un niveau «sans précédent», a affirmé, jeudi à Madrid, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole EFE, M. Bourita s’est félicité de l’excellence de la coopération bilatérale, particulièrement en matière de lutte antiterroriste, de contrôle de l’immigration irrégulière, d’échanges économiques et d’investissements.

 «L’Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. La coopération dans le domaine sécuritaire est exemplaire, celle sur l’émigration est efficace », s’est-il félicité, relevant qu'il s'agit d’un « modèle » de relations entre les deux rives de la Méditerranée, rendu possible grâce à « l’engagement » de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

M. Bourita s’est également réjoui du succès de la 13e Réunion de Haut Niveau maroco-espagnole, tant «par la qualité que par le contenu», avec la signature de 14 nouveaux accords et l’identification de nouveaux axes de coopération sectorielle.
 


