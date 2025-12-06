L'Espagne salue les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que les Initiatives Royales pour l’Afrique


Libé
Samedi 6 Décembre 2025

L'Espagne a salué les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les Initiatives Royales pour l’Afrique.

Dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné les travaux de la 13e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, tenue jeudi à Madrid, l’Espagne a salué les réformes ambitieuses mises en œuvre sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Ainsi, l’Espagne a appuyé la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité que connaît le Maroc, par la mise en œuvre des réformes de modernisation menées sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, notamment le nouveau modèle de développement, la régionalisation avancée, la stratégie nationale de développement durable, ainsi que les grandes réalisations dans le domaine social.

La partie espagnole a également loué les Initiatives Royales en faveur du continent africain, notamment l’Initiative du Processus des Etats africains atlantiques et l’Initiative Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que le Gazoduc Africain Atlantique.

Ces initiatives, souligne la Déclaration, reflètent l’engagement du Maroc en faveur de la stabilité et la prospérité du continent africain.

L’Espagne a, en outre, salué le rôle constant et équilibré du Maroc dans le soutien au processus de paix, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui oeuvre inlassablement à la préservation du statut juridique et historique de la ville sainte et à la défense des droits légitimes du peuple palestinien.


