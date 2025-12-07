Secteur de la construction : Les patrons optimistes pour la fin de l’année 2025

Le secteur de la construction anticipe une amélioration de l’activité au denier trimestre de l’année 2025, selon les résultats des enquêtes trimestrielles de conjonctures menées par le Haut-commissariat au plan (HCP) dans ce secteur.



Dans une récente note d’information, l’institution publique indique que « les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur de la Construction, pour le quatrième trimestre 2025, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité ».



Selon les explications du HCP, cette évolution résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans les branches du «Génie civil» et des «Travaux de construction spécialisés» et, d’autre part, de la stabilité d’activité prévue dans la branche de la «Construction de bâtiments».



Dans cette note relative aux enquêtes trimestrielles de conjoncture menées dans les secteurs des industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, ainsi que de la construction, le Haut-commissariat précise que «l’évolution (annoncée) dans le secteur de la construction serait accompagnée par une hausse prévue des effectifs employés».



Il est important de noter que les appréciations des chefs d’entreprises opérant dans le secteur de la construction, portent également sur l’évolution de l’activité au cours du troisième trimestre 2025.



Ainsi, les opinions telles qu’elles ressortent des enquêtes de conjoncture montrent que l’activité du secteur de la construction aurait enregistré une augmentation au troisième trimestre 2025.



D’après le HCP- organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc-, cette évolution serait attribuable, d’une part, à la hausse de l’activité dans les branches du «Génie civil» et des «Travaux de construction spécialisés», et, d’autre part, à la stagnation de l’activité dans la branche de la «Construction de bâtiments».



De l’avis des patrons sondés dans le cadre de ces enquêtes, «les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une augmentation», rapporte le HCP estimant, dans ces conditions, que le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la construction se serait établi à 71%.



A noter que 20% des entreprises du secteur de la construction déclarent avoir rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières au troisième trimestre 2025. Les enquêtes révèlent, par ailleurs, que 21% des chefs d'entreprise interrogés jugent la situation de trésorerie « difficile» au cours du trimestre dernier.



Alain Bouithy





