Mondial U20/ Mohamed Ouahbi : L’effort et la générosité des joueurs nous permettent de croire encore en nos chances

«L’intelligence, l’effort et la générosité de nos joueurs depuis le début de la compétition nous ouvrent les portes de l’espoir pour aller loin dans ce Mondial », a souligné Ouahbi dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre face aux Coréens.
«Les joueurs ont démontré, dès le coup d’envoi, une volonté ferme de se qualifier et ont suggérer les moments difficiles du match », a observé le coach national, précisant que « nous nous attendions à une rencontre difficile face à une équipe coréenne dotée de grandes qualités, notamment dans les contre-attaques et les transitions rapides ».
«En première période, nous avons bien défendu, mais après la pause, nous avons laissé beaucoup d’espaces à l’adversaire, qui a multiplié les centres dans la surface», a-t-il reconnu, ajoutant que «la combativité et l’intelligence des joueurs ont permis à l’équipe de bien gérer le score ».
Concernant le prochain match contre les Etats-Unis, Ouahbi a indiqué qu’il s’agira d’un« match difficile face à une bonne équipe ».«Le groupe est déjà concentré sur la suite, et notre objectif est d’aller le plus loin possible dans ce tournoi», a-t-il conclu.