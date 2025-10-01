Botola Pro D1 : L’ASFAR déroule à Safi

-
-
-
-
-
Rabiaa Hrimat (33e), Reda Slim (57e) et Khalid Ait Ourkhane (75e) ont inscrit les buts des Militaires. L’OCS a joué à dix dès la 19e minute, après l’expulsion de Yassine Kordani.
Grâce à cette victoire, l’AS FAR occupe la deuxième place (8 pts), avec le Maghreb de Fès, le Raja de Casablanca et la Renaissance de Berkane. Le club mesfioui reste septième (5 unités), avec le COD Meknès.
L’Union de Touarga, qui recevait à Khémisset, a fait match nul avec la Renaissance de Berkane, 2 buts partout.
Zakaria Kessary (4e) et Younes Dahmani (53e) ont marqué pour le club de la capitale, alors qu’Oussama Lamlioui (45+2e) et Mounir Chouiar (45+6e) ont inscrit les buts des Oranges, privés des service de Lamine Camara après son expulsion à la 24e minute.
L’Union Yaacoub Al Mansour, qui accueillait au stade Bachir à Mohammedia, s’est inclinée face à l’Olympique Dcheira par 1 but à 0
L’unique but de la rencontre a été signé Ayoub Benadi (90+6e).
Enfin, le Hassania d’Agadir s’est imposé à domicile contre le Difaa El Jadida sur le score de 2 buts à 1. Abdallah Ziani a ouvert le score pour les visiteurs à la 26e minute, avant que Abderrazak Nakouss n’offre l’égalisation au Hassania Agadir par un but contre son camp (26e). Baba Bello Ilou a donné l’avantage à l’équipe du Souss (82e).
CODM-WAC : 1-3
Raja-MAS : 1-1
RCAZ-KACM : 1-1
IRT-FUS : 0-3
HUSA-DHJ : 2-1
USYM-OD : 0-1
UTS-RSB : 2-2
OCS-AS FAR : 0-3
Classement
1-WAC : 10 pts
2-MAS : 8 pts
Raja : 8 pts
RSB : 8 pts
ASFAR : 8 pts
6-OD : 6 pts
7-OCS : 5 pts
CODM : 5 pts
9-FUS : 4 pts
UTS : 4 pts
HUSA : 4 pts
12-IRT : 3 pts
13-DHJ : 2 pts
USYM : 2 pts
RCAZ : 2 pts
16-KACM : 1 pt.