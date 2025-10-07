Deux matches de Serie A et Liga délocalisés : Une première "à contrecœur" pour l'UEFA

L'UEFA a approuvé lundi "à contrecoeur" et "à titre exceptionnel" la requête de la Liga et de la Serie A de délocaliser deux matches de championnat aux Etats-Unis et en Australie, une première mondiale.



L'instance européenne s'est aussitôt efforcée de ne pas en faire un précédent, martelant dans un communiqué "son opposition aux matches de ligue nationale joués à l'étranger" et s'engageant à contribuer "aux travaux en cours dirigés par la Fifa" pour établir des règles strictes en ce sens.



Comme demandé cet été par les fédérations espagnole et italienne de football, la rencontre Villarreal-Barcelone va donc pouvoir se tenir le 20 décembre à Miami, avant qu'AC Milan-Côme ne s'expatrie le 8 février 2026 à Perth.



Si les Supercoupes d'Espagne comme d'Italie sont déjà installées en Arabie Saoudite, après de précédentes éditions en Chine, au Maroc, au Qatar et en Libye, ce sera une première pour des matches de championnat, coeur de la tradition continentale basée sur les confrontations aller-retour.



Lacunes réglementaires



Les deux championnats lorgnent sur les grandes ligues américaines, NFL et surtout NBA, qui délocalise des matches de sa saison régulière depuis 1990 au Japon et 2013 en Europe. Elle a déjà programmé six rencontres à Berlin, Londres, Manchester et Paris lors des trois prochaines saisons.



Le feu vert donné par l'UEFA, qui avait déjà repoussé le sujet le 11 septembre pour "consulter" les acteurs du football européen, n'est pas une surprise: son président Aleksander Ceferin avait reconnu début septembre auprès du journal Politico qu'il disposait d'une marge de manoeuvre juridiquement limitée.



L'instance européenne explique en effet lundi que "le cadre réglementaire pertinent de la Fifa" - en cours de révision depuis mai, en raison d'un accord signé en 2024 avec le groupe Relevent Sports pour solder une procédure anticoncurrentielle - "n'est pas suffisamment clair et détaillé" pour lui permettre de trancher autrement.



"Bien qu'il soit regrettable de devoir laisser ces deux matches avoir lieu, cette décision est exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme un précédent. Notre engagement est clair : protéger l'intégrité des ligues nationales et faire en sorte que le football reste ancré dans son environnement d'origine", promet néanmoins Aleksander Ceferin, cité dans le communiqué.



"Absurde, inabordable et irresponsable"



Poussée depuis une dizaine d'années par la Liga pour des raisons commerciales - alors que la Serie A invoque de son côté le conflit entre le match AC Milan-Côme et la cérémonie d'ouverture des prochains JO d'hiver -, la perspective de délocaliser des matches de championnat avait déclenché début septembre une forte mobilisation des représentants des supporters.



"L'idée de faire traverser des océans aux joueurs, aux staffs, aux supporters et à tous les autres pour un match +à domicile+ est absurde, inabordable, et irresponsable sur le plan environnemental", protestait l'association Football Supporters Europe (FSE) dans un texte signé par 423 groupes issus de 25 pays.



En Espagne, le projet s'était aussi heurté à l'opposition du syndicat des footballeurs et de tous les capitaines de première division - y compris Villarreal et Barcelone -, ainsi qu'à celle du Real Madrid qui avait dénoncé mi-août "un risque de falsification de la compétition".

Lundi soir, FSE a exhorté la Liga et la Serie A à renoncer à leur projet "plutôt que de se heurter à une opposition écrasante de la part du reste de la famille du football et des instances européennes".



"La responsabilité incombe désormais à la Fifa de combler cette lacune réglementaire", conclut l'organisation dans un communiqué.