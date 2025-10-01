Salon du Cheval d'El Jadida : La Sorba du Moqaddem Abdelghani Benkheda remporte le GP SM le Roi Mohammed VI de Tbourida

La Sorba du Moqaddem Abdelghani Benkheda de la région Béni-Mella-Khénifra a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, au terme de la 5ème et ultime journée disputée, samedi, dans le cadre du 16ème Salon du Cheval d'El Jadida.



Cumulant 480,95 points, la Sorba sacrée a devancé au classement général final celle de Rachid Sikass de Casablanca-Settat (466,33 pts), alors que la Sorba du Moqaddem Mehdi Anjar de Marrakech-Safi a occupé la 3è position avec un total de 464,95.



Après cette victoire, le Moqaddem Benkheda s'est dit fier de s'adjuger ce Prix, notant que cette consécration reste le fruit d'efforts déployés tout au long de ces deux dernières années.

Tout en félicitant les autres Sorbas, il a fait savoir que la concurrence était rude et que le titre s'est joué sur des petits détails.



A l’issue de cette compétition, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdallah Alaoui, a remis la Coupe du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida au Moqaddem de la Sorba gagnante, ainsi que des récompenses aux Sorbas ayant occupé les deuxième et troisième places.

Cette édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida a réuni 18 Sorbas représentant les 12 régions du Royaume.



Elles étaient notées selon des critères déterminés par les juges de la FRMSE, qui prennent en compte notamment les prestations des cavaliers en termes d’expression cinétique (Hadda), de discipline, de maniement habile des fusils et de synchronisation des tirs sous la houlette du Moqaddem.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d’El Jadida, dont la 16ème édition se tient jusqu'au 5 octobre, est devenu, au fil des années, un espace d’échanges et de dialogue entre les différents acteurs du monde équin et une vitrine pour les régions du Maroc, leur permettant de mettre en valeur leurs spécificités et leur contribution à la sauvegarde du riche patrimoine culturel équin du Royaume.



Initiée par l’Association du Salon du cheval, cette manifestation, qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifié.