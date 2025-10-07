Augmenter la taille du texte
Témara à l’heure du tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de handball

Mercredi 8 Octobre 2025

La salle couverte Skikina de Témara abritera, les 8 et 9 octobre, la 7ème édition du tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de handball.

Cette manifestation sportive est initiée par le club Wifaq Skhirat-Témara de handball, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de la discipline, en partenariat avec le conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra et la ligue de la région.

Lors d'une conférence de presse, organisée lundi à Témara, le président de la ligue régionale Rabat-Salé-Kénitra de handball, Abdelfattah Doghmi, a indiqué que le tournoi constitue une occasion propice pour les handballeurs marocains de se mesurer à d'autres joueurs internationaux et acquérir davantage d'expérience.

Le tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de handball figure parmi les plus prestigieux trophées sportifs de handball organisés dans le Royaume, a assuré M. Doghmi, également président du club Wifaq Skhirat-Témara, notant que la tenue de ce genre de tournois est à même de hisser le niveau du handball national et former une génération de joueurs talentueux.
Et de souligner que la me édition de ce tournoi est marquée par la participation du club égyptien d'Al Ahly, qui compte dans ses rangs de grands joueurs qui forment l'ossature de l'équipe d'Egypte de handball.

De son côté, le secrétaire général de la ligue régionale Rabat-Salé-Kénitra, Anas Nejjar, a affirmé que le handball marocain est promis à un avenir radieux, mettant en avant le niveau des jeunes handballeurs en herbe.

Le tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan ne cesse de gagner en notoriété, a-t-il relevé, soulignant que le tournoi, qui était réservé aux jeunes catégories, accueille désormais des équipes prestigieuses.

Au programme de ce tournoi un match entre les clubs de l'AS FAR et Mountada Derb Sultan. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Al Ahly pour déterminer le club vainqueur de cette édition.

