Lundi 6 Octobre 2025

Mondial U20 : Le Maroc affrontera la Corée en huitièmes de finale
La sélection marocaine des moins de 20 ans affrontera son homologue de la Corée en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, organisée au Chili, selon le calendrier publié par la FIFA à l’issue de la phase de groupes.

Cette rencontre se jouera jeudi prochain à minuit (GMT+1) au stade El Teniente, à Rancagua.
Le Maroc s’est qualifié pour le deuxième tour du Mondial U20 en terminant premier du groupe C avec 6 points, devant le Mexique (5 pts), l’Espagne (4 pts) et le Brésil (1 pt).

De son côté, la Corée, qui évoluait dans le groupe B, figure parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

Divers

Championnat D2

Voici les résultats de la deuxième journée de la Botola Pro D2 de football:

CJBG-KAC : 1-0
SM-CAK : 0-0
WAF-WST : 2-3
RAC-JSS : 2-3
US Bejaâd-MCO : 0-1  
US Amal Tiznit-RBM : 2-0
USMO-SCCM : 1-1
MAT-JSM : 1-1 
Classement
1-SCCM : 4 pts
    SM : 4 pts
   WST : 4 pts
   CJBG : 4 pts
   JSM : 4 pts
6-KAC : 3 pts
   US.Bejaâd : 3 pts
   MCO : 3 pts
   JSS : 3 pts
  US Amal Tiznit : 3 pts
11-CAK : 2 pts
12-WAF : 1 pt
      RAC : 1 pt
      USMO : 1 pt
      MAT : 1 pt
16-RBM : 0 pt

