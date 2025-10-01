Mondial U20 : Le Maroc affrontera la Corée en huitièmes de finale

-
Botola Pro D1 : L’ASFAR déroule à Safi
-
Distinction d’Ezzalzouli et de Khannous
-
Double confrontation de l’EN U17 contre le Sénégal à Dakar
-
Près de 150.000 visiteurs au 16e Salon du cheval d’El Jadida
-
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à El Jadida la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles
Cette rencontre se jouera jeudi prochain à minuit (GMT+1) au stade El Teniente, à Rancagua.
Le Maroc s’est qualifié pour le deuxième tour du Mondial U20 en terminant premier du groupe C avec 6 points, devant le Mexique (5 pts), l’Espagne (4 pts) et le Brésil (1 pt).
De son côté, la Corée, qui évoluait dans le groupe B, figure parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes.
Divers
Voici les résultats de la deuxième journée de la Botola Pro D2 de football:
CJBG-KAC : 1-0
SM-CAK : 0-0
WAF-WST : 2-3
RAC-JSS : 2-3
US Bejaâd-MCO : 0-1
US Amal Tiznit-RBM : 2-0
USMO-SCCM : 1-1
MAT-JSM : 1-1
Classement
1-SCCM : 4 pts
SM : 4 pts
WST : 4 pts
CJBG : 4 pts
JSM : 4 pts
6-KAC : 3 pts
US.Bejaâd : 3 pts
MCO : 3 pts
JSS : 3 pts
US Amal Tiznit : 3 pts
11-CAK : 2 pts
12-WAF : 1 pt
RAC : 1 pt
USMO : 1 pt
MAT : 1 pt
16-RBM : 0 pt