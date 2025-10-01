Augmenter la taille du texte
Lundi 6 Octobre 2025

Près de 150.000 visiteurs au 16e Salon du cheval d’El Jadida
La 16e édition du Salon du cheval d’El Jadida, organisée du 30 septembre au 5 octobre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a attiré près de 150.000 visiteurs, a indiqué, dimanche, le commissaire du Salon, El Habib Merzak.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la clôture de cette édition, M. Merzak a fait savoir que le Salon a connu la participation d’environ 50 pays, avec plus de 700 cavaliers et quelque 1.100 chevaux, notant également la forte présence médiatique avec plus de 600 journalistes et représentants de médias nationaux et internationaux.

Il a souligné que le succès de cette édition est le fruit de l’engagement actif de l’ensemble des partenaires et intervenants, notamment les organisateurs, les sponsors, les professionnels et les représentants des médias, saluant leur contribution à la réussite de cet événement d’envergure nationale et internationale.

Cette édition a une fois de plus confirmé la place éminente qu’occupe le Salon du cheval d’El Jadida en tant que plateforme de référence pour l’échange des connaissances et des expertises, ainsi que pour le renforcement des partenariats professionnels dans le domaine équestre, a-t-il relevé.

