Conte met en garde De Bruyne

L'entraîneur de Naples Antonio Conte a prévenu mardi Kevin De Bruyne, qui a manifesté son mécontentement après son remplacement dimanche contre l'AC Milan, qu'il ne tolérerait pas "une seconde erreur" de ce type.



"Ceux qui me connaissent savent très bien quel est mon point de vue sur la gestion (du groupe), sur certains comportements", a déclaré Conte à la chaîne de télévision Sky Sport à la veille du match de Ligue des champions contre le Sporting Portugal.



"Ceux qui ne me connaissent pas peuvent faire des erreurs. A moi de clarifier la situation et de répéter certains concepts pour qu'il soit clair pour tout le monde que j'accepte une première erreur, mais pas une seconde", a-t-il asséné.



Dimanche, lors du choc de la cinquième journée du Championnat d'Italie entre l'AC Milan et Naples à San Siro, De Bruyne n'avait pas caché sa frustration d'être remplacé à la 72e minute.



Alors que son équipe était menée 2 à 1 (score final), il avait été remplacé par l'ailier Eljif Elmas et avait regagné le banc en maugréant, sans saluer son entraîneur.



A l'issue de la rencontre, Conte, réputé pour sa poigne de fer, n'avait déjà pas épargné l'international belge: "J'espère que son énervement était lié au résultat. Si c'était en raison de son remplacement, il est tombé sur la mauvaise personne".



Ce mardi, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match, après ses propos à Sky Sport, Conte a été plus diplomate: "Ce qu'il y avait à comprendre, je l'ai compris, tout a été clarifié", a-t-il déclaré.



"Les bons comptes font les bons amis comme on dit chez moi, ce dossier est clos", a assuré l'ancien entraîneur de la Juventus et de Chelsea.

Arrivé à Naples cet été en provenance de Manchester City, "KDB", 34 ans, a déjà marqué trois buts en cinq matches de Championnnat d'Italie.



Mais il a connu une énorme frustration lors de son retour à Manchester pour affronter City lors de la première journée de la Ligue des champions (défaite 2-0): après l'exclusion de Giovanni Di Lorenzo, il avait dû céder sa place dès la 26e minute pour permettre à Conte de réorganiser sa défense.